Enski boltinn

Ofurtölvan telur 73 prósenta líkur á að Arsenal verði meistari

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Rodri og William Saliba berjast um boltann í leik Manchester City og Arsenal. getty/Visionhaus

Þótt Arsenal hafi fatast flugið í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar eru enn yfirgnæfandi líkur á að liðið verði Englandsmeistari samkvæmt útreikningum ofurtölvu Opta.

Manchester City minnkaði forskot Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar niður í þrjú stig með 2-1 sigri í leik liðanna í gær. Ef City vinnur Burnley á miðvikudaginn kemst liðið á topp deildarinnar. 

Fyrir leikinn á Etihad í gær voru 85,2 prósenta líkur á að Arsenal yrði Englandsmeistari samkvæmt ofurtölvunni. En eftir tapið fyrir City eru 73 prósenta líkur á því að Arsenal standi uppi sem sigurvegari í ensku úrvalsdeildinni.

Á pappírnum fræga á Arsenal „þægilegri“ leiki eftir á lokaspretti tímabilsins en City. Allir fimm leikirnir sem Arsenal á eftir eru gegn liðum í neðri helmingi ensku úrvalsdeildarinnar.

Á meðan á City eftir að mæta Everton, Bournemouth og Aston Villa sem eru öll í baráttu um Evrópusæti.

Leikirnir sem City og Arsenal eiga eftir

Man. City

  • Burnley úti
  • Everton úti
  • Brentford heima
  • Bournemouth úti
  • Crystal Palace heima
  • Aston Villa heima 

Arsenal

  • Newcastle heima
  • Fulham heima
  • West Ham úti
  • Burnley heima
  • Crystal Palace úti

Arsenal hefur tapað tveimur deildarleikjum í röð á meðan City hefur unnið síðustu tvo leiki sína í ensku úrvalsdeildinni og sex af síðustu átta.

Arsenal hefur verið samfleytt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar síðan í 7. umferð en ef City vinnur nýliða Burnley á Turf Moor á miðvikudagskvöldið hirða strákarnir hans Peps Guardiola toppsætið af Skyttunum.

Enski boltinn Manchester City Arsenal FC

Vonsvikinn Raya ræddi við Hjörvar

David Raya, markvörður Arsenal, ræddi við Hjörvar Hafliðason eftir svekkjandi 2-1 tap toppliðsins fyrir Manchester City á Etihad-vellinum í gær. Raya segir nóg eftir af tímabilinu og fleiri tækifæri bíði Arsenal-liðsins.

„Góð auglýsing fyrir ensku úrvalsdeildina"

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er enn á ný með liðið sitt á mikilli siglingu á lokaspretti ensku úrvalsdeildarinnar og getur nú komið því á toppinn með sigri á Burnley í vikunni.

„Við fengum stór færi til að vinna"

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, sá sitt lið tapa toppslagnum á móti Manchester City og City getur nú tekið toppsætið af Arsenal með sigri á Burnley í næstu viku.

