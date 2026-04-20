Ofurtölvan telur 73 prósenta líkur á að Arsenal verði meistari Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. apríl 2026 23:16 Rodri og William Saliba berjast um boltann í leik Manchester City og Arsenal. getty/Visionhaus Þótt Arsenal hafi fatast flugið í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar eru enn yfirgnæfandi líkur á að liðið verði Englandsmeistari samkvæmt útreikningum ofurtölvu Opta. Manchester City minnkaði forskot Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar niður í þrjú stig með 2-1 sigri í leik liðanna í gær. Ef City vinnur Burnley á miðvikudaginn kemst liðið á topp deildarinnar. Fyrir leikinn á Etihad í gær voru 85,2 prósenta líkur á að Arsenal yrði Englandsmeistari samkvæmt ofurtölvunni. En eftir tapið fyrir City eru 73 prósenta líkur á því að Arsenal standi uppi sem sigurvegari í ensku úrvalsdeildinni. Á pappírnum fræga á Arsenal „þægilegri“ leiki eftir á lokaspretti tímabilsins en City. Allir fimm leikirnir sem Arsenal á eftir eru gegn liðum í neðri helmingi ensku úrvalsdeildarinnar. Á meðan á City eftir að mæta Everton, Bournemouth og Aston Villa sem eru öll í baráttu um Evrópusæti. Leikirnir sem City og Arsenal eiga eftir Man. City Burnley úti Everton úti Brentford heima Bournemouth úti Crystal Palace heima Aston Villa heima Arsenal Newcastle heima Fulham heima West Ham úti Burnley heima Crystal Palace úti Arsenal hefur tapað tveimur deildarleikjum í röð á meðan City hefur unnið síðustu tvo leiki sína í ensku úrvalsdeildinni og sex af síðustu átta. Arsenal hefur verið samfleytt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar síðan í 7. umferð en ef City vinnur nýliða Burnley á Turf Moor á miðvikudagskvöldið hirða strákarnir hans Peps Guardiola toppsætið af Skyttunum. Raya segir nóg eftir af tímabilinu og fleiri tækifæri bíði Arsenal-liðsins. 20. apríl 2026 11:01 Slapp við rautt: „Hann missir hausinn algjörlega“ Brasilíski miðvörðurinn Gabriel getur þakkað Erling Haaland fyrir að hafa sloppið við rautt spjald í toppslag Arsenal og Manchester City í gær, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. 20. apríl 2026 09:32 „Góð auglýsing fyrir ensku úrvalsdeildina“ Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er enn á ný með liðið sitt á mikilli siglingu á lokaspretti ensku úrvalsdeildarinnar og getur nú komið því á toppinn með sigri á Burnley í vikunni. 19. apríl 2026 18:52 „Við fengum stór færi til að vinna“ Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, sá sitt lið tapa toppslagnum á móti Manchester City og City getur nú tekið toppsætið af Arsenal með sigri á Burnley í næstu viku. 19. apríl 2026 18:35 Haaland hetja City og apríl verður enn verri fyrir Arsenal Manchester City vann 2-1 sigur á Arsenal í toppslag ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld. 