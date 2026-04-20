Úr leik ÍA og Aftureldingar í Akraneshöllinni í lokaumferð Bestu deildar karla í fyrra.
Viðureign ÍA og KA í 3. umferð Bestu deildar karla á miðvikudaginn fer fram í Akraneshöllinni. Elkem-völlurinn utanhúss er ekki leikfær.

Í tilkynningu frá ÍA kemur fram að vöxtur á grasinu á Elkem-vellinum hafi ekki verið nægjanlegur, hann sé mjög blautur og ósléttur. Að spila á honum á þessum tíma gæti skaðað hann til lengri tíma.

Skagamenn hafa einstaka sinnum spilað í Akraneshöllinni í Bestu deildinni, síðast í lokaumferðinni í fyrra. Þá vann ÍA Aftureldingu, 1-0.

Leikurinn á miðvikudaginn er fyrsti heimaleikur ÍA á tímabilinu. Skagamenn eru með eitt stig eftir fyrstu tvær umferðirnar, einu stigi meira en KA-menn.

Leikur ÍA og KA hefst klukkan 18:00 á miðvikudaginn og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland 4.

Fleiri fréttir

