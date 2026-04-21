Búast má við harðri samkeppni um Englandsmeistaratitilinn eftir sigur Manchester City á Arsenal 2-1 á sunnudaginn.
Þremur stigum munar nú á liðunum í deildinni. Arsenal er með 70 stig og City með 67 stig.
Manchester City á leik til góða gegn Burnley á morgun.
Eftir það eiga bæði lið fimm leiki eftir í deild.
Kjartan Henry Finnbogason, sérfræðingur Sýnar í enska boltanum, mætti í kvöldfréttirnar í gær og fór yfir alla leikina sem liðin eiga eftir. Hann tippaði á stigasöfnun liðanna út tímabilið og er það hans mat að Manchester City fari alla leið. Þeir vinna alla sex leikina í deildinni sem eftir eru. Hér að neðan má sjá nákvæmlega hvernig Kjartan telur að tímabilið spilist.
Leikir Manchester City í deild:
Burnley úti
Everton úti
Brentford heima
Bournemouth úti
Crystal Palace heima
Aston Villa heima
Leikir Arsenal í deild:
Newcastle heima
Fulham heima
West Ham úti
Burnley heima
Crystal Palace úti