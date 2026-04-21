Enski boltinn

Kjartan tippar á leiki Arsenal og City út tíma­bilið

Stefán Árni Pálsson skrifar
Kjartan Henry skoðar alla leikina sem eftir eru í deildinni hjá toppliðunum tveimur.

Búast má við harðri samkeppni um Englandsmeistaratitilinn eftir sigur Manchester City á Arsenal 2-1 á sunnudaginn.

Þremur stigum munar nú á liðunum í deildinni. Arsenal er með 70 stig og City með 67 stig.

Manchester City á leik til góða gegn Burnley á morgun.

Eftir það eiga bæði lið fimm leiki eftir í deild.

Kjartan Henry Finnbogason, sérfræðingur Sýnar í enska boltanum, mætti í kvöldfréttirnar í gær og fór yfir alla leikina sem liðin eiga eftir. Hann tippaði á stigasöfnun liðanna út tímabilið og er það hans mat að Manchester City fari alla leið. Þeir vinna alla sex leikina í deildinni sem eftir eru. Hér að neðan má sjá nákvæmlega hvernig Kjartan telur að tímabilið spilist.

Leikir Manchester City í deild:

Burnley úti

Everton úti

Brentford heima

Bournemouth úti

Crystal Palace heima

Aston Villa heima

Leikir Arsenal í deild:

Newcastle heima

Fulham heima

West Ham úti

Burnley heima

Crystal Palace úti

