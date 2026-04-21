Stuðningsmenn KR sem hugðust fara til Vestmannaeyja og sjá leik karlaliðs félagsins í fótbolta við ÍBV geta ekki farið í dagsferð á leikinn. Samgöngur til og frá Vestmannaeyjum eru skertar sökum bilunar í Herjólfi og lokunar Landeyjahafnar.
Leikur ÍBV og KR er á sumardaginn fyrsta, fimmtudaginn næsta, og almennur frídagur flestra. Stuðningsmenn KR sáu einhverjir fyrir sér skemmtilega dagsferð til Eyja til að styðja sína menn sem hafa byrjað Bestu deildina af krafti þar sem þeir eru efstir með fullt hús eftir tvo leiki.
Vélarbilun er hins vegar í Herjólfi og þá er Landeyjahöfn lokuð. Skipið Baldur hefur sinnt ferðum til og frá Þorlákshöfn undanfarna daga og aðeins tvær ferðir eru farnar hvora leið á degi hverjum.
Herjólfur siglir á fimmtudaginn kemur en er enn bilaður. Sú ferð tekur nærri fjórum klukkustundum og ljóst að fari Reykvíkingar um borð í fyrri ferð dagsins frá Þorlákshöfn klukkan 10:45 mæta þeir ekki í Heimaey fyrr en um klukkan 14:45. Leikurinn hefst klukkan 13:00 og því ljóst að hann næst ekki.
Einhverjar vonir stóðu til um að Landaeyjahöfn gæti opnað í þessari viku en svo verður ekki. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir miður að þessar óviðráðanlegu aðstæður hafi komið upp.
„Þetta er leiðindamál. Því það er náttúrulega skemmtileg dagsferð að fara til Vestmannaeyja, kíkja á einn fótboltaleik og fara svo til baka samdægurs. Auðvitað viljum við hafa þetta eins og verið hefur yfirleitt að þá er byrjað að sigla í Landeyjahöfn þegar Besta deildin byrjar. Þeir hafa oft verið vel sóttir, sérstaklega á góðviðrisdögum,“ segir Ólafur og bætir við:
„En staðan er bara sú að enn er ófært til Landeyjahafnar og þar að auki er Herjólfur lengur á leiðinni vegna bilunar í skrúfubúnaði.“
Ætli stuðningsmenn KR að fara á leikinn þyrftu þeir því að koma sér til Eyja á miðvikudaginn, líkt og lið KR mun gera. Leikmenn og þjálfarateymi KR heldur til Eyja á miðvikudag og gistir þar yfir nótt fyrir leikinn.
Ólafur hvetur KR-inga til að lengja fyrirhugaða dagsferð til Eyja.
„Við verðum eiginlega að hvetja KR-ingana til að koma til Eyja á síðasta vetrardegi á miðvikudaginn. Að eiga hér góða kvöldstund og gíra sig upp fyrir leikinn á fimmtudaginn. Svo komast þeir með okkur upp á land eftir leik,“ segir Ólafur.
Þetta er þá ekki í fyrsta skipti sem KR-ingar lenda í vandræðum en þeir urðu veðurtepptir í Vestmannaeyjum þegar liðin áttust þar við á Þjóðhátíð um verslunarmannahelgina á síðasta ári.
„Það er orðin svolítil lenska að það er vandræðagangur þegar KR spilar. Síðast vorum við með heimaleik við þá á Þjóðhátíð í fyrra og þá féll niður síðasta ferð dagsins útaf aðstæðum í Landeyjahöfn. Þeir urðu að dvelja hér yfir nóttina og ég held að margir hafi nú fagnað í Dalnum. Þetta hefur ekki alltaf gengið vandræðalaust þegar KR-ingarnir koma en við viljum hafa KR-inga hér á Eyjunni og ég veit að þeir njóta sín vel hér á Heimaey,“ segir Ólafur léttur.
Það er þá stuðningsmönnum KR sem hugðu ferð til Eyja vonbrigði að komast ekki í dagsferðina og ekki margir sem hafa tök á að leggja undir sig tveggja daga ferð fyrir einn fótboltaleik.
„Auðvitað er þetta skellur. Mótið hefur byrjað vel og stór hópur hafði áhuga á því að fylgja liðinu og styðja það til sigurs í Eyjum. Við verðum að láta okkur Rauða ljónið duga í þetta skiptið,“ segir Snorri Sigurðsson, formaður KR-klúbbsins í samtali við Vísi.
Líkt og hann nefnir hyggjast stuðningsmenn því hittast saman á Rauða ljóninu við Eiðistorg upp úr hádeginu á fimmtudag og styðja liðið til sigurs úr fjarska.
Leikur ÍBV og KR er klukkan 13:00 á fimmtudag. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland líkt og allir aðrir leikir í annarri umferð Bestu deildarinnar.
