David Raya, markvörður Arsenal, ræddi við Hjörvar Hafliðason eftir svekkjandi 2-1 tap toppliðsins fyrir Manchester City á Etihad-vellinum í gær. Raya segir nóg eftir af tímabilinu og fleiri tækifæri bíði Arsenal-liðsins.
Leik gærdagsins var stillt upp af mörgum sem hálfgerðum úrslitaleik um enska meistaratitilinn. Sigur City þýðir að liðið er með 67 stig í öðru sæti, þremur á eftir Arsenal. Vinni City leik sem liðið á inni við Burnley á miðvikudaginn fer liðið upp fyrir Arsenal á markatölu.
Hjörvar Hafliðason var fulltrúi Sýnar á leiknum í Manchester og spurði Raya hvort titilbaráttan væri ekki á lífi þrátt fyrir tap Skyttanna.
„Við eigum enn fjölda leikja eftir. Við höfum fimm tækifæri. Í dag töpuðum við einu tækifæri en við einblínum á sjálfa okkur. Mér fannst við spila mjög vel og við höldum áfram,“ segir Raya.
Raya segir þá mikilvægt fyrir Arsenal að fá hvíld frá leikjum í vikunni eftir Meistaradeildarleiki undanfarinna vikna. Næsti leikur liðsins er ekki fyrr en á laugardag þegar Newcastle heimsækir Emirates-völlinn.
„Ég held það muni reynast mikilvægt. Þetta er í fyrsta sinn um hríð sem við spilum ekki í miðri viku. Við höfum spilað marga leiki svo það verður mikilvægt að halda fótunum ferskum fyrir næsta laugardag,“ segir Raya.
Hjörvar spurði Raya þá hvort liðsfélagi hans Gabriel Magalhaes hafi verið heppinn að fjúka ekki af velli eftir samskipti við Erling Haaland þar sem þeir fóru haus í haus og Gabriel ýtti enninu að andliti Norðmannsins.
„Ég hef ekki séð atvikið, svo ég get ekkert sagt um það.“