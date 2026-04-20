Ríkismiðlar í Íran greindu frá því í gærkvöldi að stjórnvöld í Tehran hefðu engar áætlanir uppi um að taka þátt í viðræðum við fulltrúa Bandaríkjanna í Pakistan. Nokkrum klukkustundum áður hafði Donald Trump lýst því yfir að sendinefnd landsins myndi ferðast til Islamabad í dag.
Fréttastofan IRNA sagði ákvörðun stjórnarinnar megja rekja til yfirdrifinna krafa Bandaríkjamanna, óraunhæfra væntinga og mótsagna og stöðugra breytinga á afstöðu þeirra. Embættismenn í Íran hafa sakað Trump um að fara með fleipur í opinberum yfirlýsingum en hann hefur ítrekað sagt að samkomulag sé í höfn um birgðir Írana af auðguðu úrani og gefið til kynna að Íranir væru viljugir til að láta af auðgun úrans.
Þetta virðist hins vegar vera einn af ásteytingarsteinunum í viðræðunum.
Trump ítrekaði í samtali við Fox News í gær hótanir sínar um að Íran yrði „sprengt í loft upp“ ef Íranir gengju ekki að skilmálum Bandaríkjanna. Forsetinn hefur margoft lýst því yfir að mikilla tíðinda sé að vænta í viðræðum Bandaríkjanna og Íran, án þess að það hafi raungerst. Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna við Sameinuðu þjóðirnar, endurómaði bjartsýnistal forsetans í gær og sagðist í samtali við ABC News gera ráð fyrir því að næsta viðræðurlota myndi skila markverðum árangri.
Spennan í samskiptum ríkjanna magnaðist í gær en þá tilkynnti Trump að Bandaríkjamenn hefðu tekið íranskt flutningaskip nærri Hormuz-sundi. Talsmenn íranska hersins sögðu skipið hafa verið að koma frá Kína og að viðbragða væri að vænta við „sjóráni“ Bandaríkjamanna.
Báðir aðilar hafa sakað hinn um að hafa brotið gegn vopnahléinu sem rennur út í þessari viku.