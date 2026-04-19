Tammy Abraham skoraði fyrir Aston Villa í uppbótartíma til að tryggja 4-3 sigur gegn Sunderland í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Sunderland tókst að snúa leiknum á lokamínútunum en þarf að sætta sig við sárt tap.
Með sigrinum tókst Aston Villa að jafna Manchester United að 58 stigum í 3. sæti deildarinnar. Sunderland situr hins vegar í 11. sætinu og vonir liðsins um Evrópusæti minnkuðu mikið með þessu tapi.
Leikurinn var hin almesta skemmtun, mörkin urðu sjö talsins en hefðu alveg getað orðið fleiri miðað við færin.
Ollie Watkins tók forystuna tvisvar fyrir Aston Villa í fyrri hálfleik. Fyrst strax á 2. mínútu leiksins og svo aftur á 36. mínútu en þess á milli hafði Chris Rigg jafnað leikinn fyrir Sunderland.
Morgan Rogers skoraði svo gott mark á 46. mínútu og Aston Villa leiddi leikinn 3-1 alveg þangað til undir blálokin.
Sunderland skoraði tvö mörk með mínútu millibili á 86. og 87. mínútu leiksins, Trai Hume minnkaði muninn og Wilson Isidor jafnaði leikinn með hádramatískum hætti.
Dramatíkinni var hins vegar ekki lokið og Aston Villa var ekki dautt úr öllum æðum því Tammy Abraham átti eftir að setja sigurmarkið fyrir heimamenn á þriðju mínútu uppbótartímans.