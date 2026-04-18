Erlent

Skotið hafi verið á olíuflutningaskip á Hormússundi

Eiður Þór Árnason skrifar
Gervihnattarmynd af Hormússundi sem tekin var 7. apríl 2026. Getty/maps4media

Tvö skip Íranska byltingarvarðarins hafa skotið á olíuflutningaskip á Hormússundi, að sögn Sjóviðskiptastofnunar Bretlands (UKMTO). Átti atvikið sér stað tuttugu sjómílur norðaustur af Óman. Olíuflutningaskipið og áhöfnin eru sögð heil á húfi.

BBC greinir frá en Reuters hefur eftir heimildarmönnum að minnst tvö kaupskip hafi orðið fyrir skothríð þegar þau reyndu að fara um sundið. 

Nokkur skip fengu skilaboð frá íranska sjóhernum þar sem sagði að Hormússundi hefði verið lokað aftur, að því er heimildarmenn úr skipaiðnaðinum tjá Reuters.

Íranski sjóherinn sagði áhöfnum olíuflutningaskipana að engum skipum væri heimilt að fara um sundið, bæta heimildarmennirnir við.

Kharg-eyja
Hormússund
Íranskur ríkismiðill greindi frá því í morgun að herinn myndi loka Hormússundi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti neitaði að aflétta herkví sinni. 

Í kjölfar þess að opnað var fyrir umferð um Hormússund í gær ræddi Bandaríkjaforseti við fjölda blaðamanna og staðhæfði að Íranir hefðu samþykkt að gefa upp úranauðgunina sína. Orðin fóru illa í íranska ráðamenn sem saka forsetann um lygar.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið