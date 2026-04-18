Enski boltinn

„Ef við töpum fyrir Arsenal þá er þetta búið“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, gerir sér vel grein fyrir mikilvægi leiksins á sunnudaginn.
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, gerir sér vel grein fyrir mikilvægi leiksins á sunnudaginn. Getty/Alex Livesey

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, lýsti því yfir að titilbaráttan væri „búin“ ef Manchester City tapar fyrir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Tvö efstu liðin í ensku úrvalsdeildinni mætast á Etihad-leikvanginum á sunnudag í leik sem hefur verið kallaður úrslitaleikur um titilinn.

Og Guardiola, en lið hans hefur leik sex stigum á eftir Arsenal með leik til góða, hefur sagt að Arsenal verði meistarar ef þeir vinna.

„Ef við töpum fyrir Arsenal þá er þetta búið. Þeir eru svo sterkir á öllum sviðum. Í einvígjum, líkamlega, og ef þú leyfir þeim að byggja upp spil án þess að vera árásargjarn, þá byggja þeir upp gott spil,“ sagði Guardiola.

„Þess vegna eru þeir þar sem þeir eru, á toppi ensku úrvalsdeildarinnar allt tímabilið og þess vegna er ég stoltur af því að vera þar og keppa við þá,“ sagði Guardiola.

Sigur City myndi koma liði Guardiola þremur stigum á eftir Arsenal. Þeir gætu síðan komist á toppinn ef þeir sigra Burnley á Turf Moor á miðvikudag.

Jafnvel þótt Arsenal tapi á sunnudag fullyrðir Guardiola að City verði ekki endilega sigurstranglegast til að lyfta bikarnum vegna „hræðilegrar“ leikjadagskrár þeirra fyrir lok tímabilsins.

„Leikjadagskráin okkar er hræðileg með útileikjum gegn Everton og Bournemouth og svo Aston Villa í síðasta leiknum heima. Burnley og Crystal Palace og Brentford á heimavelli. Crystal Palace og Aston Villa í Evrópukeppni, þannig að það er enn margt eftir,“ sagði Guardiola.

Guardiola hefur fengið góðar fréttir fyrir leikinn gegn Arsenal þar sem Nico O'Reilly er leikfær eftir að hafa jafnað sig af meiðslum aftan í læri.

O'Reilly var hetjan í úrslitaleik enska deildabikarsins þar sem hann skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri gegn liði Mikel Arteta.

Guardiola býst þó við því að fyrrverandi aðstoðarmaður hans muni breyta leikáætlun sinni til að forðast endurtekningu á úrslitunum frá Wembley.

„Ef við spilum eins og við gerðum í 95 mínútur [eins og á Wembley] og þeir gera það sem þeir gerðu, þá munum við vinna. En fótbolti er óútreiknanlegur. Ég þekki Mikel svolítið, þeir munu breyta einhverju og við verðum að vera viðbúnir,“ sagði Guardiola.

