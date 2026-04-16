Alexander Helgi frá KR í Njarðvík Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. apríl 2026 21:36 Davíð Smári Lamude var ánægður með að fá Alexander Helga Sigurðarson í sitt lið. Njarðvík, knattspyrnudeild Alexander Helgi Sigurðarson verður með Njarðvík í Lengjudeild karla í fótbolta í sumar. Alexander Helgi kemur til Njarðvíkur á láni frá KR. Njarðvíkingar voru nálægt því að komast upp í Bestu deild kvenna síðasta sumar en gáfu eftir á lokasprettinum. Liðið mætir nú til leiks með nýjan þjálfara, Davíð Smára Lamude, sem hefur nú heldur betur styrkt hjá sér miðjuna. Alexander er uppalinn Bliki og varð Íslandsmeistari með Breiðablik árið 2024 en skipti síðan yfir í KR þar sem hann lék 17 leiki í Bestu deildinni í fyrra. „Alexander, sem er fæddur árið 1996, mun þétta raðirnar fyrir okkur á miðjunni og mun bæta mikilli reynslu og gæðum við lið Njarðvíkur sem er í óðaönn að undirbúa sig fyrir Lengjudeildina," segir í frétt á miðlum Njarðvíkur.