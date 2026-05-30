Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu þar sem að Englandsmeistarar Arsenal mæta ríkjandi Evrópu- og Frakklandsmeisturum Paris Saint-Germain. Leiktími á sjálfum deginum er þremur klukkustundum fyrr en hefð hefur verið fyrir. Þar liggja ákveðnar ástæður að baki.
Liðin mætast á Puskas leikvanginum í Búdapest en sama hvar úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu hefur farið fram í Evrópu hefur leiktíminn alltaf verið í kringum sjö leitið að kvöldi til fyrir okkur Íslendinga.
Hins vegar er staðan í ár sú að úrslitaleikurinn hefst klukkan fjögur. Um þremur klukkustundum fyrr en hefur verið vanalegt.
Breyttur leiktími á uppruna sinn í ákvörðun UEFA sem telur að með þessu muni fleiri gera sér ferð í borgina sem heldur úrslitaleikinn og að sömuleiðis muni fleiri fylgjast með sjálfum leiknum í gegnum þær leiðir sem tiltækar eru.
Með því að hefja leikinn fyrr sé alþjóðlegur útsendingagluggi betri og sömuleiðis muni það gera ferðalög stuðningsmanna liðanna frá vellinum í leikslok öruggari þar sem leiknum lýkur fyrr en áður hefur verið raunin.
Þá er talið að þessi breyting muni skila sér í meiri efnahagslegum ábata fyrir þær borgir sem eru gestgjafar úrslitaleiksins og betri möguleiki og aðstæður fyrir stuðningsmenn sigurliðsins til þess að fagna eftir leik.
Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu hefst klukkan fjögur og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. Upphitun fyrir leikinn með sérfræðingum í setti hefst á sömu rás klukkan korter yfir þrjú.