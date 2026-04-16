Páfinn skaut föstum skotum að harð­stjórum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Leó lætur sér ekki segjast af Trump. EPA/ALBERTO PIZZOL

Leó fjórtándi páfi segir heiminn liggja undir skemmdum vegna örfárra harðstjóra sem eyði milljörðum í stríð. Páfinn er þar talinn skjóta föstum skotum að Donald Trump Bandaríkjaforseta en þeir hafa átt í opinberum deilum undanfarna daga.

Páfinn vék orðum sínum að harðstjórum í ræðu sinni sem hann hélt í Kamerún í Afríku í dag en hann er í opinberri heimsókn í heimshlutanum. Bandaríkjaforseti hefur hellt úr skálum reiði sinnar yfir páfann eftir að sá síðarnefndi sagði að það væri líkt og að „ranghugmyndir um almætti“ drifu áfram hernað Ísraela og Bandaríkjanna í Íran og fleiri stríðsátök í heiminum. 

Forsetinn brást ókvæða við. Sagði páfann meðal annars vera veikgeðja þegar kæmi að glæpum og birti mynd af sér búna til með gervigreind þar sem hann var í Jesú-líki. Forsetinn sagði síðar að hann hefði talið sig vera lækni á myndinni, en ekki Jesú.

„Heimurinn er eyðilagður af örfáum harðstjórum, en samt er honum haldið saman af fjölda stuðningsríkra bræðra og systra,“ sagði páfinn, sem er í ellefu daga heimsókn til Afríku eins og áður segir en Guardian fjallar um ummæli hans.  Hann ávarpaði samkomu í dómkirkju í borginni Bamenda í vesturhluta landsins.

„Vei þeim sem hagræða trúarbrögðum og sjálfu nafni Guðs í eigin hernaðarlegum, efnahagslegum og pólitískum tilgangi og draga það sem er heilagt niður í myrkur og saurlífi,“ sagði Leó. „Þeir líta fram hjá þeirri staðreynd að milljörðum dollara er varið í dráp og eyðileggingu, en samt er fjármagn sem þarf til lækninga, menntunar og endurreisnar hvergi að finna.“

Bandaríkin Trúmál Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Kamerún

Trump hjólar í páfa

Donald Trump Bandaríkjaforseti fór mikinn gegn Leó páfa á samfélagsmiðlum í nótt og í samtali við fréttamenn. Hann sagðist ekki aðdáandi páfa, sakaði hann um að ganga erinda vinstri manna og sagðist ekki vilja páfa sem þætti það í lagi að Íranir eignuðust kjarnavopn.

