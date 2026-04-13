Páfi hvergi banginn þrátt fyrir atyrði Trump Kjartan Kjartansson skrifar 13. apríl 2026 14:15 Leó páfi lét sér fátt um gagnrýni landa síns, Donalds Trump, finnast. Hann mætti til Alsír í morgun í reisu um Afríku. Vísir/EPA Leó fjórtándi páfi segist ekki óttast ríkisstjórn Donalds Trump eftir að bandaríski forsetinn hellti úr skálum reiði sinnar yfir hann á samfélagsmiði í nótt. Hann ætli að halda áfram að tala máli friðar. Trump sakaði Leó páfa, sem er Bandaríkjamaður, um að vera veikgeðja þegar kæmi að glæpum og utanríkismálum í færslu á eigin samfélagsmiðli seint í gærkvöldi að bandarískum tíma. Sagði hann páfa ekki standa sig vel í starfi. „Ég er ekki aðdáandi Leó páfa," sagði Trump við fréttamenn í gær. Hann fullyrti jafnframt að hann væri eina ástæða þess að Leó hefði náði kjöri sem páfi í fyrra. Gagnrýni Trump virðist eiga rætur sínar að rekja til nýlegra ummæla páfa um að „ranghugmyndir um almætti" drifu áfram hernað Ísraela og Bandaríkjamanna í Íran og fleiri stríðsátök í heiminum. Páfa virtist ekki þykja mikið til gagnrýni bandaríska forsetans koma þegar hann var spurður út í hana í dag. Sagði hann að ekki væri hægt að leggja boðskapinn sem hann færði fram að jöfnu við forsetans. „Ég ætla ekki í rökræðu. Það sem ég segi á sannarlega ekki að vera árás á neinn. Boðskapur guðspjallanna er mjög skýr: sælir eru friðflytjendur," sagði páfi og vitnaði til fjallræðunnar úr Nýja testamentinu. Hann ætlaði ekki að láta gagnrýni Bandaríkjastjórnar fæla sig frá því að tala fyrir friði og sáttum. „Ég er ekki hræddur við Trump-stjórnina eða af því að tala ákveðið um skilaboð guðspjallsins sem er það sem kirkjan gerir." New York Times segir að þegar páfi var spurður beint út í gagnrýni Trump á samfélagsmiðlinum Truth, sannleikanum á íslensku, hafi hann svarað: „Það er kaldhæðnislegt, nafnið á síðunni sjálfri. Segjum ekki meir." Herská kristni Trump, sem hótaði í síðustu viku að gereyða íranskri siðmenningu og hefur almennt virst enn óstöðugari andlega á seinna kjörtímabili sínu en því fyrra, birti gervigreindargerða mynd af sjálfum sér í líku Jesú kristi, átrúnaðargoði kristinna manna, á sama samfélagsmiðli í gær. Gervigreindarmynd sem Trump birti af sér í líki Jesú krists að líkna veikum manni á samfélagsmiðli í gær.Skjáskot Forsetinn hefur notið mikillar hylli kristinna Bandaríkjamanna. Rúmur helmingur kaþólikka kaus hann í síðustu forsetakosningum og þá nýtur hann dyggs stuðnings evangelískra safnaða sem eru áhrifamiklir í Repúblikanaflokknum. Bæði Trump og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra hans, hafa talað um stríðsrekstur þeirra gegn Íran á trúarlegum nótum. Hegseth bað landa sínum um að biðja til Jesú krists um „yfirþyrmandi ofbeldi" gegn óvinum Bandaríkjanna. „Ég held það, vegna þess að guð er góður, vegna þess að guð er góður og guð vill að það sé séð um fólk," sagði Trump nýlega þegar hann var spurður að því hvort að stríðið nyti blessunar guðs. Trump hefur á undanförnum misserum lýst yfir efasemdum um að hann komist til himnaríkis kristinna manna þegar hann fer yfir móðuna miklu. Páfagarður Trúmál Donald Trump Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran