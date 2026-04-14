Íslenski boltinn

Arnar sleit sin í hné og bíður svara varðandi fram­haldið

Aron Guðmundsson skrifar
Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR bíður nú svara varðandi það hvort hann þurfi í aðgerð eftir að hafa slitið sin í hné í leik með KR um helgina.

Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR sleit sin í hné í leik liðsins gegn Keflavík í fyrstu umferð Bestu deildarinnar um nýliðna helgi. Arnar bíður nú svara varðandi það hvort hann þurfi að fara í aðgerð.

Þetta staðfestir Arnar Freyr í samtali við Vísi en það var á áttundu mínútu leiksins sem hann varð fyrir meiðslunum er hann mætti út úr vítateignum til að hreinsa frá langa sendingu Keflvíkinga fram völlinn.

Arnar lagðist af sjálfsdáðum niður sem er aldrei gott merki og eftir myndatöku í gær er orðið ljóst að sin er slitin í hægra hné hans.

„Læknirinn hjá KR hefur verið í sambandi við bæklunarlækni varðandi það hvort ég þurfi að fara í aðgerð til þess að festa sinina aftur. Ég býst við því að fá svör varðandi það í dag,“ segir Arnar í samtali við Vísi og bætir því við að slíkt sé yfirleitt gert hjá íþróttafólki.

Ef að þörf sé á aðgerð hefur Arnar heyrt að hann gæti verið frá í kringum sex mánuði.

Það yrði högg fyrir KR-inga því Arnar, sem gekk til liðs við félagið frá HK á síðasta ári, hafði verið að standa sig virkilega vel á undirbúningstímabilinu og gert markvarðarstöðuna að sinni í samkeppni við Halldór Snæ Georgsson.

Hefur verið talað um að Arnar henti leikstíl KR-inga virkilega vel þar sem honum líður vel með að koma framar á völlinn og taka þátt í uppspili liðsins.

KR hafði betur gegn Keflavík í umræddum leik sem bauð upp á mikla dramatík. Lokatölur urðu 3-2 KR í vil. Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan: 

