Hjartað brotið, hent eins og hverri annarri kúkableyju Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. apríl 2026 22:21 Andri Júlíusson er óvænt hættur sem þjálfari hjá ÍA og Kára á Akranesi. @andrijull Andri Júlíusson er óvænt hættur sem þjálfari hjá Knattspyrnufélagi ÍA og Kára en hann útskýrir af hverju í pistli á samfélagsmiðlum. Hann segist þar hafa gert mistök á æfingu fimmta flokks ÍA og í framhaldinu hafi formaður Barna- og unglingaráðs viljað reka hann úr klúbbnum. Andri fer yfir málavexti í pistli á fésbókinni en segir að allir sem hann talaði við, meðþjálfarar í klúbbnum, foreldrar og framkvæmdastjórar IA og KFÍA, hafi stutt hann í málinu en einhverjir, sem sitja á skrifstofunni og hafa aldrei sparkað í boltam vildu hann í burtu. „Fyrir rúmlega mánuði gerði ég mistök á 5. flokks æfingu þar sem kom upp leiðinlegt atvik þar sem drengur meiddi annan og ég átti óvart þátt í því. Ég brást strax við og talaði við báða drengina og allir skildu sáttir að lokum. Ég bauðst til að hringja í foreldra en yfirþjálfarinn tók því. Ég var gamall sem leikmaður en ungur sem þjálfari," skrifaði Andri. „Þetta atvik sat í mér í nokkra daga en eftir viku kom skellurinn. Þrátt fyrir að hafa náð sáttum við drenginn og föður drengsins var ég boðaður á fund af stjórn ÍA, formaður Barna- og unglingaráðs vildi mig greinilega út úr klúbbnum," skrifaði Andri sem segist hafa sagt af sér sem þjálfari hjá ÍA og Kára. Hann var þar í afreksþjálfun auk þess að þjálfa 8. flokk, 6. flokk, 5. flokk, 2. flokk og Kára. „Eftir að hafa verið alla yngri flokka, (Íslandsmeistari, bikarmeistari), leikmaður (192 leikir, 73 mörk, í liði sem hefur náð bestum árangri í deild síðan 2003), þjálfari (bikarmeistari tvö ár í röð), gengið í mögulega öll störf innan klúbbsins, allt frá því að mála völlinn, græja búninga, aðstoðarþjálfari, hengja upp fána og fleira, eiginlega allt nema vera aðalþjálfari ÍA-liðsins. Pabbi spilaði fyrir ÍA og bróðir minn líka ásamt því að hafa þjálfað. Öll börnin mín eru í ÍA og elska það. Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju þá er vissulega ÍA-hjartað mitt og fjölskyldu minnar mölbrotið," skrifaði Andri. „Þegar einum dyrum er skellt í bakið á manni opnast vonandi aðrar og ég fæ tækifæri til að búa til annan Ísak eða Hákon annars staðar og þegar önnur stjórn stýrir ÍA mun ég koma til baka og klára hringinn og þjálfa aðallið ÍA og uppfylla drauminn," skrifaði Andri en það má sjá allan pistil hans hér fyrir neðan.