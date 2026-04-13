Íslenski boltinn

Ekki tapað fyrir Kefla­vík í 24 leikjum í röð

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Stefan Alexander Ljubicic skoraði tvívegis á Meistaravöllum í gær. Það dugði þó skammt. vísir/viktor freyr

KR þurfti að hafa mikið fyrir sigrinum gegn nýliðum Keflavíkur í 1. umferð Bestu deildar karla í gær. Úrslitin voru þó í takti við gengi liðanna í innbyrðis viðureignum þeirra síðustu tæpu tvo áratugina.

Hinn sextán ára Alexander Rafn Pálmason skoraði sigurmark KR gegn Keflavík, 3-2, á Meistaravöllum í gær.

KR komst yfir með marki Arnórs Ingva Traustasonar, fyrrverandi leikmanns Keflavíkur, strax á 6. mínútu. Stefan Alexander Ljubicic, sem lék eitt tímabil með KR, jafnaði fyrir Keflavík á 53. mínútu og kom nýliðunum svo yfir á 77. mínútu.

Varamaðurinn Stefán Árni Geirsson jafnaði eftir mikinn einleik á 88. mínútu og aðeins mínútu síðar skoraði Alexander sigurmark Vesturbæinga.

KR hefur haft mikið tak á Keflavík á undanförnum árum og ekki tapað fyrir Suðurnesjaliðinu í efstu deild í átján ár.

Síðasti sigur Keflavíkur á KR kom suður með sjó 8. júní 2008. Keflvíkingar unnu þá 4-2 sigur þar sem Guðmundur Steinarsson, sem var valinn leikmaður ársins þetta tímabil, skoraði tvívegis.

Guðmundur Steinarsson átti oft góðu gengi að fagna gegn KR-ingum og skoraði tvö mörk í síðasta sigri Keflvíkinga á Vesturbæingum.vísir/vilhelm

Síðan þá hafa KR og Keflavík mæst 24 sinnum í efstu deild. KR-ingar hafa unnið nítján leiki og fimm sinnum hafa liðin skilið jöfn. Markatalan er 48-11, KR í vil.

Eftir tvö ár í Lengjudeildinni er Keflavík komið aftur í Bestu deildina. Liðið vann HK, 4-0, í úrslitum umspils á Laugardalsvelli síðasta haust. KR endaði aftur á móti í 10. sæti Bestu deildarinnar í fyrra.

Önnur umferð Bestu deildarinnar fer í heild sinni fram á föstudaginn. Þá fær KR hina nýliðana, Þór, í heimsókn. Keflavík sækir hins vegar Fram heim.

Fyrsti heimaleikur Keflavíkur er í 3. umferð þegar liðið fær Breiðablik í heimsókn. Sá leikur fer fram miðvikudaginn 22. apríl.

Besta deild karla KR Keflavík ÍF

Tengdar fréttir

„Frammistaðan verðskuldaði klárlega stig“

Það voru blendnar tilfinningar hjá Haraldi Frey Guðmundssyni, þjálfara Keflavíkur, eftir að hafa horft upp á lið sitt missa niður 2-1 forystu í 3-2 tap í leik liðsins gegn KR í fyrstu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta í Vesturbænum í kvöld. 

„Sviðskvíðinn hvarf aldrei hjá lærisveinum mínum“

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjáflari KR, sagði að leikmenn sínir hafi ekki náð að losa bönd sviðsskrekksins af sér þegar liðið fékk Keflavík í heimsókn í fyrstu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Meistaravelli í kvöld. Það sé þó merki um karakter og aukinn þroska að náð að kreista fram sigur.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið