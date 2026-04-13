Ekki tapað fyrir Keflavík í 24 leikjum í röð Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. apríl 2026 14:47 Stefan Alexander Ljubicic skoraði tvívegis á Meistaravöllum í gær. Það dugði þó skammt. vísir/viktor freyr KR þurfti að hafa mikið fyrir sigrinum gegn nýliðum Keflavíkur í 1. umferð Bestu deildar karla í gær. Úrslitin voru þó í takti við gengi liðanna í innbyrðis viðureignum þeirra síðustu tæpu tvo áratugina. Hinn sextán ára Alexander Rafn Pálmason skoraði sigurmark KR gegn Keflavík, 3-2, á Meistaravöllum í gær. KR komst yfir með marki Arnórs Ingva Traustasonar, fyrrverandi leikmanns Keflavíkur, strax á 6. mínútu. Stefan Alexander Ljubicic, sem lék eitt tímabil með KR, jafnaði fyrir Keflavík á 53. mínútu og kom nýliðunum svo yfir á 77. mínútu. Varamaðurinn Stefán Árni Geirsson jafnaði eftir mikinn einleik á 88. mínútu og aðeins mínútu síðar skoraði Alexander sigurmark Vesturbæinga. KR hefur haft mikið tak á Keflavík á undanförnum árum og ekki tapað fyrir Suðurnesjaliðinu í efstu deild í átján ár. Síðasti sigur Keflavíkur á KR kom suður með sjó 8. júní 2008. Keflvíkingar unnu þá 4-2 sigur þar sem Guðmundur Steinarsson, sem var valinn leikmaður ársins þetta tímabil, skoraði tvívegis. Guðmundur Steinarsson átti oft góðu gengi að fagna gegn KR-ingum og skoraði tvö mörk í síðasta sigri Keflvíkinga á Vesturbæingum.vísir/vilhelm Síðan þá hafa KR og Keflavík mæst 24 sinnum í efstu deild. KR-ingar hafa unnið nítján leiki og fimm sinnum hafa liðin skilið jöfn. Markatalan er 48-11, KR í vil. Eftir tvö ár í Lengjudeildinni er Keflavík komið aftur í Bestu deildina. Liðið vann HK, 4-0, í úrslitum umspils á Laugardalsvelli síðasta haust. KR endaði aftur á móti í 10. sæti Bestu deildarinnar í fyrra. Önnur umferð Bestu deildarinnar fer í heild sinni fram á föstudaginn. Þá fær KR hina nýliðana, Þór, í heimsókn. Keflavík sækir hins vegar Fram heim. Fyrsti heimaleikur Keflavíkur er í 3. umferð þegar liðið fær Breiðablik í heimsókn. Sá leikur fer fram miðvikudaginn 22. apríl. Besta deild karla KR Keflavík ÍF Það sé þó merki um karakter og aukinn þroska að náð að kreista fram sigur. 12. apríl 2026 19:58 Uppgjörið: KR - Keflavík 3-2 | Alexander Rafn fullkomnaði endurkomu KR-liðsins Það var heldur betur fjör og dramatík þegar KR lagði Keflavík að velli, 3-2, í leik liðanna í fyrstu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Meistaravöllum í Vesturbænum í kvöld. 12. apríl 2026 18:54 Mest lesið „Trúi ekki að ég hafi beðið í 17 ár eftir grænum jakka“ Golf „Gaf frá mér hljóð sem enginn maður á mínum aldri á að gefa frá sér“ Körfubolti Segir ekkert vit í afsökunum Valsmanna Íslenski boltinn Snorri og Arnór eftirsóttir: Áhugi erlendis frá en HSÍ enn í forgangi Handbolti „Ef hann lítur á þetta sem leikaraskap þá er hann á rangri hillu“ Íslenski boltinn Sjáðu öll mörkin úr fyrstu umferð Bestu deildarinnar Íslenski boltinn Í slæmum málum fyrir að hrópa á McIlroy: „Færðu mér son minn aftur“ Golf „Svona Van der Sar í úrslitaleiknum í Meistaradeildinni 2008“ Sport Strangar reglur í kringum græna Masters-jakkann Golf Katrín Jakobs komin í FRÍ Sport Fleiri fréttir Ekki tapað fyrir Keflavík í 24 leikjum í röð „Þetta er bara löglegt mark sem er tekið af KA“ Segir ekkert vit í afsökunum Valsmanna Sjáðu öll mörkin úr fyrstu umferð Bestu deildarinnar „Dreymdi að ég myndi skora tvö“ „Ef hann lítur á þetta sem leikaraskap þá er hann á rangri hillu“ Uppgjörið: Fram - ÍA 3-3 | Chopart bjargaði stigi eftir rússibanareið Uppgjörið: KA - Stjarnan 2-3 | Flugu heim með stigin þrjú eftir fjörugan leik „Gáfum ódýr mörk“ „Frammistaðan verðskuldaði klárlega stig“ Áttu flug beint eftir leik og komust ekki í viðtöl „Sviðskvíðinn hvarf aldrei hjá lærisveinum mínum“ „Fannst þeir ekki eiga séns í okkur hérna í seinni hálfleik“ Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 1-2| Nýliðarnir sóttu þrjú stig á Hlíðarenda Uppgjörið: KR - Keflavík 3-2 | Alexander Rafn fullkomnaði endurkomu KR-liðsins Uppgjörið: ÍBV - FH 1-1 | Tryggði stig í fyrsta leik „Deildin aldrei verið sterkari en í ár“ Bikarmeistararnir áfram eftir danskt sigurmark í lokin „Ekki gott fyrir hin liðin“ „Verður þetta ekki bara geðveiki?“ Segir að Ekroth verði að gera betur Víkingar áttu að fá víti: „Þetta er hendi, það er bara klárt“ Sjáðu fyrstu mörk tímabilsins í Bestu deildinni Uppgjörið:Víkingur Reykjavík - Breiðablik 1-1| Besta deildin opnar með stórmeistarajafntefli Oliver sagður á leið til Keflavíkur „Alls ekki áhyggjuefni“ Fram og KR eiga léttustu byrjunina „Eitthvað sem gerist í hausnum á mönnum þegar þeir eru að verja titil“ Gylfi Þór klár í að byrja gegn Breiðabliki í kvöld Besta-spáin 2026: Á ekki að geta klikkað Sjá meira