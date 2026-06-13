Bandarísk stjórnvöld hafa gert tæknirisanum Anthropic að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að nýjasta gervigreindarlíkani Claude. Íslenskir notendur hafa lent á vegg þegar þeir reyna að nota líkanið.
Anthropic hefur því lokað fyrir aðgang allra viðskiptavina að nýjasta og öflugasta líkani fyrirtækisins. Um er að ræða Claude-líkönin Fable 5 og Mythos 5. Þetta segir í tilkynningu frá Anthropic.
Bann bandarískra stjórnvalda nær einnig til erlendra ríkisborgara búsettra í Bandaríkjunum og starfsmanna fyrirtækisins sjálfs með erlendan ríkisborgararétt. Íslenskir notendur Claude hafa vakið athygli á því við fréttastofu að þeir geti ekki lengur notað líkönin.
Anthropic segir í tilkynningunni að forsvarsmenn fyrirtækisins skilji það sem svo að ríkið telji sig hafa fundið aðferð til þess að komast hjá öryggiskerfi líkansins til að hagnýta það til illra verka.
Nýjasta gervigreindarlíkan tæknirisans Anthropic er umtalvert öflugra en núverandi tækni. Með hjálp líkansins hafa fundist yfir þúsund öryggisbrestir og veikleikar í þekktum stýrikerfum og vöfrum. Dósent í tölvunarfræði segir tímaspursmál hvenær slík tækni endar í röngum höndum sem gæti haft geigvænlegar afleiðingar.
Forsvarsmenn gervigreindarfyrirtækisins Anthropic hófu í gær formlega undirbúning fyrir hlutafjárútboð. Fyrirtækið gæti verið komið á hlutabréfamarkað fyrir haustið en eigendur þess og eigendur OpenAI eru í keppni um hverjir verða fyrstir.