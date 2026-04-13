Enski boltinn

Telur að Tottenham falli: „Þeir eru af­leitir“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Vandræði Tottenham virðast engan enda ætla að taka. getty/MI News

Jamie Carragher, álitsgjafi og fyrrverandi leikmaður Liverpool, segir allt benda til þess að Tottenham falli úr ensku úrvalsdeildinni. Liðið er í fallsæti þegar sex umferðir eru eftir af tímabilinu.

Tottenham tapaði 1-0 fyrir nýliðum Sunderland í gær. Þetta var fyrsti leikur liðsins undir stjórn Robertos De Zerbi, þriðja knattspyrnustjóra Spurs á þessu tímabili.

„Ég trúi þessu ekki. Tottenham lítur út fyrir að fara að falla. Hin liðin eru með einhvern meðbyr,“ sagði Carragher og vísaði til Nottingham Forest og West Ham United sem eru í sætunum fyrir ofan Tottenham.

Á lokaspretti tímabilsins mætir Tottenham meðal annars botnliði Wolves og Leeds United sem hefur gengið illa að undanförnu. Þrátt fyrir það er Carragher ekki bjartsýnn fyrir hönd Spurs.

„Þú horfir á dagskrána og hugsar með þér að þetta sé góður leikur fyrir Tottenham. En þeir eru afleitir,“ sagði Carragher.

„Wolves er á botninum. Held ég að Tottenham fari þangað og vinni? Ekki möguleiki.“

Tottenham hefur ekki enn unnið leik í ensku úrvalsdeildinni á þessu ári. Síðasti deildarsigur liðsins kom gegn Crystal Palace, 0-1, 28. desember í fyrra.

Næsti leikur Tottenham er gegn Brighton á heimavelli á laugardaginn kemur.

