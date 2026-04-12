„Dreymdi að ég myndi skora tvö" Þorsteinn Hjálmsson skrifar 12. apríl 2026 22:21 Markús Páll Ellertsson skoraði tvö í fyrsta leik og það gegn uppeldisfélaginu. Vísir/Guðmundur „Líður ágætlega. Fúll að hafa ekki fengið þessi þrjú stig, en fín frammistaða," sagði Markús Páll Ellertsson, framherji ÍA, sem átti frábæra frumraun í Bestu deildinni í kvöld. Skoraði hann tvö mörk í 3-3 jafntefli Fram og ÍA. Markús Páll, sem er 20 ára, er uppalinn hjá Fram en hefur leikið undanfarin ár á Ítalíu. Hann segir það hafa verið fínt að klára það af að mæta Fram strax í fyrstu umferð. „Það var bara fínt að klára það af. Mér var búið að dreyma að ég myndi skora tvö. Ef þú trúir nógu mikið á það þá gerist það." Markús Páll fagnaði duglega eftir mörkin sín, en margir hafa haldið fagnaðarlátum í lágmarki þegar þeir hafa mætt sínu uppeldisfélagi. „Ég var ekkert að pæla í því. Samt full-respect fyrir þeim og vona að þeim gangi vel. " „Mér fannst við eiga meira skilið. Klaufaleg mörk sem við fáum á okkur undir lokin, meira að segja fyrsta markið. Svona er þetta stundum." Markús Páll mætti haltrandi í viðtalið með kælingu á fætinum. Hann segir það ekki vera alvarlegt. „Bara eitthvað smá í ilinni, ekkert alvarlegt. Verð örugglega orðin góður á miðvikudaginn."