Íslenski boltinn

„Dreymdi að ég myndi skora tvö“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Markús Páll Ellertsson skoraði tvö í fyrsta leik og það gegn uppeldisfélaginu. Vísir/Guðmundur

„Líður ágætlega. Fúll að hafa ekki fengið þessi þrjú stig, en fín frammistaða,“ sagði Markús Páll Ellertsson, framherji ÍA, sem átti frábæra frumraun í Bestu deildinni í kvöld. Skoraði hann tvö mörk í 3-3 jafntefli Fram og ÍA.

Markús Páll, sem er 20 ára, er uppalinn hjá Fram en hefur leikið undanfarin ár á Ítalíu. Hann segir það hafa verið fínt að klára það af að mæta Fram strax í fyrstu umferð.

„Það var bara fínt að klára það af. Mér var búið að dreyma að ég myndi skora tvö. Ef þú trúir nógu mikið á það þá gerist það.“

Markús Páll fagnaði duglega eftir mörkin sín, en margir hafa haldið fagnaðarlátum í lágmarki þegar þeir hafa mætt sínu uppeldisfélagi.

„Ég var ekkert að pæla í því. Samt full-respect fyrir þeim og vona að þeim gangi vel. “

„Mér fannst við eiga meira skilið. Klaufaleg mörk sem við fáum á okkur undir lokin, meira að segja fyrsta markið. Svona er þetta stundum.“

Markús Páll mætti haltrandi í viðtalið með kælingu á fætinum. Hann segir það ekki vera alvarlegt.

„Bara eitthvað smá í ilinni, ekkert alvarlegt. Verð örugglega orðin góður á miðvikudaginn.“

Besta deild karla ÍA Fram

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið