Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018

Paul Pogba hefur haldið því fram að franska landsliðið á heimsmeistaramótinu í fótbolta í ár sé betra en meistaraliðið frá 2018, lið sem hann sjálfur var hluti af.
Fyrrverandi miðjumaður Manchester United trúir því að Frakkland myndi lyfta heimsmeistarabikarnum aftur eftir að hafa tapað fyrir Argentínu í úrslitaleiknum árið 2022.
„Já. Ég held að allir líti á þá sem sigurstranglegasta liðið,“ sagði hann. „Þeir verða að vera það. Þeir hafa sennilega bestu leikmenn í heimi,“ sagði Pogba í einkaviðtali við ESPN.
„En augljóslega er það ekki nóg til að vinna heimsmeistaramótið og það er meiri pressa á þeim,“ hélt hann áfram og bætti við að „þeir verði að halda gæðunum eins háum og mögulegt er,“ sagði Pogba.
🤔 Les Bleus "plus forts sur le papier" qu'en 2018 et 2022. Êtes-vous d'accord avec Paul Pogba ?https://t.co/ZPYUjXmuSg pic.twitter.com/wYGhmGypo9— Onze Mondial (@OnzeMondial) June 12, 2026
🤔 Les Bleus "plus forts sur le papier" qu'en 2018 et 2022. Êtes-vous d'accord avec Paul Pogba ?https://t.co/ZPYUjXmuSg pic.twitter.com/wYGhmGypo9
Pogba skoraði þriðja mark Frakklands í úrslitaleiknum 2018 þegar lið Didier Deschamps sigraði Króatíu 4-2 og batt þar með enda á tuttugu ára bið eftir að koma höndum yfir heimsmeistarabikarinn á ný.
Kylian Mbappé, N'Golo Kanté og Ousmane Dembélé voru í hópnum ásamt Pogba og nú hafa leikmenn á borð við Michael Olise, Rayan Cherki og William Saliba bæst í hópinn.
„Fyrir mér, hvað varðar leikmenn – hæfileika og allt – þá held ég að þeir séu betri en við,“ sagði Pogba. „Já, ég held að þeir séu betri en við. En svo, augljóslega, vonandi mun það gera það að verkum að þeir vinni heimsmeistaramótið.“
Miðjumaðurinn, sem nú leikur með Juventus, studdi einnig fyrrverandi liðsfélaga sinn Mbappé til að standa sig enn og aftur á stærsta sviðinu eftir annað tímabil hjá Real Madrid án þess að vinna titil.
🇫🇷 Paul Pogba believes the #France squad for the #WorldCup2026 is better than his 2018 champions and the 2022 finalists... pic.twitter.com/GlKHxFKef8— foot.mundo (@_footmundo) June 12, 2026
🇫🇷 Paul Pogba believes the #France squad for the #WorldCup2026 is better than his 2018 champions and the 2022 finalists... pic.twitter.com/GlKHxFKef8
„Geturðu ímyndað þér að ég segi að hann hafi átt erfitt tímabil og að þetta erfiða tímabil væri besta tímabil allra tíma fyrir næstum alla framherja? Það sýnir hversu góður hann er,“ sagði Pogba.
„Fyrir hann er það erfitt tímabil að skora 40 mörk á ári, svo ég veit ekki. Ég er bara að segja, fyrir mér er þetta ekki slæmt tímabil,“ sagði Pogba.
Pogba vísaði á bug þeirri hugmynd að meiri pressa gæti verið á framherjanum, benti á að hann hefði nú meiri reynslu og bætti við: „Hann er besti framherji sinnar kynslóðar. Punktur,“ sagði Pogba.