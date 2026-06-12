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Heima­menn í Kanada björguðu stigi í lokin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cyle Larin fagnar jöfnunarmarki sinu sem kom tveimur mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður.
Cyle Larin fagnar jöfnunarmarki sinu sem kom tveimur mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður. Getty/Michael Steele

Gestgjafar Kanada gerðu jafntefli í fyrsta leik sínum á heimsmeistaramótinu í fótbolta eftir að hafa verið lengi undir. Baráttuglaðir Bosníumenn voru nálægt sigri.

Kanada og Bosnía gerðu 1-1 jafntefli í Toronto í kvöld í opnunarleiknum í Kanadahluta HM.

Þetta var mikill baráttuleikur og mikið um harðar tæklingar og brot. Bæði lið gáfu ekkert eftir en urðu á endanum að sætta sig við eitt stig.

Jovo Lukic kom Bosníu í 1-0 strax á 21. mínútu með skallamarki eftir að Sead Kolasinac framlengdi hornspyrnu fyrir markið.

Bosníumenn voru yfir í 57 mínútur eða þar til varamaðurinn Cyle Larin jafnaði metin á 78. mínútu. Hann fékk boltann snéri sér laglega og skaut boltanum á lofti í markið.

Larin hafði komið inn á völlinn sem varamaður aðeins tveimur mínútum fyrr.

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