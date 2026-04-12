Erlent

Olíu­verð hækkar enn meir í ljósi hótana Trumps

Agnar Már Másson skrifar
Olíuflutningaskip á ferð um Hormússundið. Myndin er tekin í Khor Fakkan í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. AP

Alþjóðlegt olíuverð hefur hækkað um 7 prósent frá því að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist myndu láta loka fyrir umferð um Hormússund við Persaflóa. Blátt bann á að taka gildi klukkan 15 á morgun, mánudag, en óskýrt er hvort skipum sem tengjast ekki Íran verði hleypt í gegn þar sem misræmis gætir í málflutningi Trump og hersins í þeim efnum.

BBC hefur eftir þremur sérfræðingum á sviði sjóréttar að bannið kynni að fara á svig við siglingalög.

Centcom, aðgerðarstjórn Bandaríkjahers í Miðausturlöndum, segir á X að herinn muni stöðva umferð til og frá írönskum höfnum frá og með klukkan 15 á morgun, mánudag. Herinn segir þar enn fremru að skipum sem ekki eru á leiðinni til eða frá Íran væri hleypt í gegn.

Þetta stangast vissulega á við yfirlýsingar Donalds Trump Bandaríkjaforseta þess efnis að Bandaríkin myndu setja blátt bann á „öll skip sem reyna að fara inn eða út um Hormússund.“  Trump bætti því við að enginn sem greiddi Írönum „ólöglegan“ hafnartoll kæmist um sundið og að bandaríski sjóherinn myndi eyða tundurduflum sem Íranir hefðu lagt í sundinu.

Svo í viðtali við Fox News lýsti hann aftur yfir „algjörri herkví“ um sundið, það væri annað hvort „allt eða ekkert“.

Síðar sagði sjóher íslamska byltingarvarðarins í Íran að litið yrði á öll herskip sem nálguðust Hormússund sem brot á vopnahléinu og „tekið yrði á þeim af hörku“.

Verð á bandarískri olíu hækkaði um allt að átta prósent í Bandaríkjumun í kjölfar yfirlýsinga Trumps og stendur tunnan nú í 104 bandaríkjadölum, að því er Times of Israel greina frá. Verð á Brent olíu, sem er staðlað alþjóðlegt verð, hefur hækkað um 7 prósent og kostar tunnan nú 102 dollara. Fyrir stríð kostaði tunnan um 70 dali.

„Brátt munuð þið sakna þess að fá gas á fjór til fimm dollara [á gallon (3,7 lítra)],“ sagði íranski þingforsetinn Mohammad Bagher Ghalibaf í dag en hann leiddi viðræður fyrir hönd Írana. Bensínverð hefur hækkað verulega frá því að átökin hófust en um 20 prósent af olíu heims er flutt í gegnum sundið. 

Fyrr voru það Íranir sem höfðu lokað fyrir umferð um Hormússund en það opnaði á ný eftir Íranir gengu aftur að samningaborðinu eftir að Trump hótaði að gereyða allri siðmenningu í Íran. 

Ráðgjafi æðstaklerksins Mojtaba Khamenei brýndi fyrir Bandaríkjamönnum í dag að Íranir ættu nóg inni til þess að bregðast við aðgerðum Bandaríkjamanna á Hormússundi, samkvæmt umfjöllun New York Times.

Samkvæmt hafkortagögnum má sjá að hið minnsta þrjú írönsk skip hafi siglt um sundið frá því að Trump hótaði að loka því.

Íran Bandaríkin Bensín og olía Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið