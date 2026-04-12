Trump setur blátt bann við siglingum um Hormússund

Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa lagt blátt bann við siglingum um Hormússund. Hann hefur einnig fyrirskipað sjóhernum að stöðva skip á alþjóðlegum hafsvæðum sem greitt hafa Írönum hafnartolla.
Þessu greinir hann frá í færslu á miðli sínum. Færsluna hefur hann á því að segja fund gærdagsins hafa gengið vel fyrir sig. Samninganefndirnar hafi komið sér saman um flestallt nema úranauðgun Írans sem Trump segir hafa verið eina atriðið sem nokkru máli skipti.
„Á einhverjum tímapunkti munum við ná þeim stað að „ALLIR FÁ AÐ FARA INN, ALLIR FÁ AÐ FARA ÚT“, en Íran hefur ekki leyft því að gerast með því einu að segja: „Það gæti verið tundurdufl þarna úti einhvers staðar,“ sem enginn veit um nema þeir. ÞETTA ER FJÁRKÚGUN Á HEIMSVÍSU og leiðtogar landa, sérstaklega Bandaríkjanna, munu aldrei láta kúga sig,“ skrifar Bandaríkjaforseti.
Hann bætir því við að enginn sem greiði Írönum „ólöglegan toll“ komist út um sundið og að bandaríski sjóherinn muni eyða tundurduflum sem Íranir hafa lagt í sundinu.
„Sérhver Írani sem skýtur á okkur, eða á friðsamleg skip, verður SPRENGDUR TIL HELVÍTIS! Íran veit, betur en nokkur annar, hvernig á að BINDA ENDA á þetta ástand sem hefur þegar lagt land þeirra í rúst. Sjóher þeirra er farinn, flugher þeirra er farinn, loftvarnir þeirra og ratsjár eru gagnslausar, Khomeini og flestir „leiðtogar“ þeirra eru látnir, allt vegna kjarnorkudrauma þeirra,“ segir Trump.