Íslenski boltinn

Áttu flug beint eftir leik og komust ekki í við­töl

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jökull Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar Vísir/Pawel

Stjörnumenn gátu ekki gefið af sér til Sýnar Sport eftir góðan 3-2 sigur á KA í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta síðdegis.

Til stóð að ná tali af Jökli Elísabetarsyni eftir sigurinn en þegar viðtalsmaður Vísis og Sýnar Sport fyrir norðan ætlaði af fá Jökul í viðtalið um tíu mínútum eftir leik þurfti Jökull frá að hverfa þar sem Stjörnumenn áttu flug til Reykjavíkur korteri síðar.

Garðbæingar fóru því á mettíma af fótboltavellinum á flugvöllinn til að komast heim í bæinn.

Ekki náðust því viðtöl við sigurliðið eftir leikinn.

Emil Atlason skoraði tvö marka Stjörnunnar og Örvar Eggertsson eitt í fjörlegum leik á Akureyri í dag.

Stjarnan Besta deild karla KA

