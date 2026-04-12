Stjörnumenn gátu ekki gefið af sér til Sýnar Sport eftir góðan 3-2 sigur á KA í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta síðdegis.
Til stóð að ná tali af Jökli Elísabetarsyni eftir sigurinn en þegar viðtalsmaður Vísis og Sýnar Sport fyrir norðan ætlaði af fá Jökul í viðtalið um tíu mínútum eftir leik þurfti Jökull frá að hverfa þar sem Stjörnumenn áttu flug til Reykjavíkur korteri síðar.
Garðbæingar fóru því á mettíma af fótboltavellinum á flugvöllinn til að komast heim í bæinn.
Ekki náðust því viðtöl við sigurliðið eftir leikinn.
Emil Atlason skoraði tvö marka Stjörnunnar og Örvar Eggertsson eitt í fjörlegum leik á Akureyri í dag.
