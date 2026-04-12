Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjáflari KR, sagði að leikmenn sínir hafi ekki náð að losa bönd sviðsskrekksins af sér þegar liðið fékk Keflavík í heimsókn í fyrstu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Meistaravelli í kvöld. Það sé þó merki um karakter og aukinn þroska að náð að kreista fram sigur.
„Við náðum eiginlega aldrei að losna við sviðskvíðann og losa okkur við skrekkinn sem er oft í fyrsta deildarleik tímabils. Við vorum að missa boltann á hættulegum stöðum og sendingar voru ekki nógu nákvæmar. Við náðum ekki að nýta okkur það nægilega vel að vera mun meira með boltann. Þá vantaði svolítið upp á grimmd í návígjum og ákefð í sóknarleiknum,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, um leikinn.
„Hafandi sagt það þá sýndum við karakter að koma til baka eftir að hafa lent undir og þroskamerki að bregðast vel við því mótlæti. Það er gaman að sjá tvo uppalda KR-inga og hæfileikaríka leikmenn, Stefán Árna og Alexander Rafn, koma inná og setja mark sitt á leikinn,“ sagði Óskar Hrafn enn fremur.
„Það riðlaði svolítið taktinum í okkar leik að missa Arnar Frey meiddan af velli. Ekki það að Halldór Snær kom flottur inn í markið og stóð sig vel þá eru þetta markmenn sem spila leikinn á ólíkan hátt og mér fannst það taka svolítinn tíma að bregðast við því að vera komnir með Halldór Snær í markið. Ég ekki viss um hvers eðlis meiðslin á Arnari Frey eru. Þetta lítur ekki vel út en hann fer í myndatöku í vikunni og þá sjáum við hvað setur,“ sagði hann.
„Við verðum að virða það að hafa náð í stig á móti öflugu Keflavíkurliðið sem lét okkur svo sannarlega hafa fyrir hlutunum hér í kvöld. Við áttum í erfiðleikum með Stefán Ljubicic og að brjóta það á bak aftur. Það tókst hins vegar og við erum ánægðir með það. Nú tekur við undirbúningur fyrir annan erfiðan leik við Þór,“ sagði Óskar um framhaldið.