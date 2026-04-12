Nýliðar Þórs gerðu sér lítið fyrir og lögðu Valsmenn 1-2 á N1 vellinum á Hlíðarenda í dag þegar fyrsta umferð Bestu deild karla hélt áfram göngu sinni. Sigurður Heiðar Höskuldsson var að vonum ánægður eftir leik.
„Frábær úrslit og mjög kærkominn þrjú stig í fyrsta leik“ sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson þjálfari Þórs eftir sigurinn í dag.
„Mér fannst við bara taka yfir þennan leik í seinni hálfleik. Mér fannst við miklu betri í svona hálftíma í seinni hálfleik“
„Í fyrri hálfleik var svona smá skjálfti í okkur og þó að hann hafi ekki verið eitthvað hræðilegur að þá var samt pínu skjálfti og mér fannst við geta verið mikið betri“
„Svo bara byrjar seinni hálfleikur og mér fannst við bara taka yfir leikinn í 25-30 mínútur en svo misstum við tökin svona skringilega en förum svo bara og sækjum þetta, skorum sigurmarkið og vinnum þetta. Það var bara hrikalega vel gert“
Þórsliðið lenti undir í leiknum en náði að jafna ekki löngu seinna sem var mikilvægt.
„Það var bara frábært. Það sýnir bara ennþá meiri karakter í liðinu að hafa lent undir hérna og verið með pínu skjálfta í okkur en þá stígur Greko upp og skorar þetta mark. Það að fara jafnt inn í hálfleik var mjög mikilvægt“
„Við tókum stöðuna í hálfleik og breyttum aðeins varnarleiknum. Mér fannst þeir ekki eiga séns í okkur hérna í seinni hálfleik fyrstu 25-30 mínúturnar“
Nýliðar Þórs eru komnir með þrjú stig á töfluna eftir fyrsta leik en skiptingar nýliðana breytti leiknum.
„Það er bara frábært og við fórum einmitt og hittum stuðningsmennina fyrir leik og ég sagði þeim það að Þór hefði líklega aldrei verið með jafn mikla breidd og jafn góðan bekk og við erum með akkúrat núna og það sýndi sig svo sannarlega í dag að það er mjög kærkomið fyrir lið eins og okkur“
Stuðningurinn sem Þór fékk í dag var gríðarlega öflugur og hafði Sigurður Heiðar Höskuldsson kallað eftir þessum stuðningi fyrir leik.
„Það bara segir sig sjálft. Ég kallaði aðeins eftir þessu bara eftir bikarleikinn á móti FH og þeir sýndu sig svo sannarlega á útivelli að koma hérna og slátra stúkunni og þá fylgir þetta á vellinum. Það er bara þannig“
„Maður er bara stoltur af því að vera hluti af þessu og hafa svona stuðningsmenn með stórt Þórs hjarta, það er alveg risastórt“ sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson.