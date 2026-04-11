Augliti til auglitis í fyrsta sinn frá íslömsku byltingunni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. apríl 2026 15:33 J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna og Shebas Sharif forsætisráðherra Pakistans. AP J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna fer fyrir samninganefnd sem fundar nú með Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans og fleiri háttsettum embættismönnum í Islamabad í Pakistan. Um er að ræða fyrsta fund bandarískra og íranskra stjórnvalda augliti til auglitis frá íslömsku byltingunni 1979. Sendinefndir Bandaríkjanna og Íran komu til Islamabad höfuðborgar Pakistans í morgun en Pakistanar hafa verið atkvæðamiklir í friðarumleitunum frá því að Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran fyrir sex vikum síðan. Shebas Sharif forsætisráðherra Pakistan hafði milligöngu um fundinn. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hófst samtal fulltrúa ríkjanna á því að skilaboð fóru fram og til baka í gegnum pakistanska milliliði. Skömmu síðar hófst beinn fundur milli sendinefnda Írans og Bandaríkjanna. Fyrr í vikunni var greint frá því að fallist hefði verið á tillögu um tveggja vikna vopnahlé sem fór hins vegar úr skorðum innan við sólarhring síðar vegna loftárása Ísraels á Líbanon. Pakistanar og Íranar vildu meina að vopnahléð næði einnig til Líbanons en því voru Bandaríkjamenn og Ísraelar ósammála. Í bandarísku sendinefndinni eru auk J.D. Vance varaforseta Steve Witkoff erindreki og fyrrum fasteignasali og golffélagi Bandaríkjaforseta og Jared Kushner tengdasonur Bandaríkjaforseta.