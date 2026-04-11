Erlent

Aug­liti til aug­litis í fyrsta sinn frá ís­lömsku byltingunni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna og Shebas Sharif forsætisráðherra Pakistans. AP

J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna fer fyrir samninganefnd sem fundar nú með Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans og fleiri háttsettum embættismönnum í Islamabad í Pakistan. Um er að ræða fyrsta fund bandarískra og íranskra stjórnvalda augliti til auglitis frá íslömsku byltingunni 1979.

Sendinefndir Bandaríkjanna og Íran komu til Islamabad höfuðborgar Pakistans í morgun en Pakistanar hafa verið atkvæðamiklir í friðarumleitunum frá því að Bandaríkjamenn og Ísraelar gerðu árásir á Íran fyrir sex vikum síðan. Shebas Sharif forsætisráðherra Pakistan hafði milligöngu um fundinn.

Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hófst samtal fulltrúa ríkjanna á því að skilaboð fóru fram og til baka í gegnum pakistanska milliliði. Skömmu síðar hófst beinn fundur milli sendinefnda Írans og Bandaríkjanna.

Fyrr í vikunni var greint frá því að fallist hefði verið á tillögu um tveggja vikna vopnahlé sem fór hins vegar úr skorðum innan við sólarhring síðar vegna loftárása Ísraels á Líbanon. Pakistanar og Íranar vildu meina að vopnahléð næði einnig til Líbanons en því voru Bandaríkjamenn og Ísraelar ósammála.

Í bandarísku sendinefndinni eru auk J.D. Vance varaforseta Steve Witkoff erindreki og fyrrum fasteignasali og golffélagi Bandaríkjaforseta og Jared Kushner tengdasonur Bandaríkjaforseta.

Bandaríkin Íran Pakistan

