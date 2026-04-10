West Ham kom sér upp úr fallsæti með 4-0 sigri gegn Wolves í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Með þessum úrslitum fer Tottenham Hotspur niður í 18. sæti deildarinnar.
Boðið var upp á markaveislu þegar enski boltinn hófst loks aftur í kvöld og Hamrarnir voru jafnvel óheppnir að hafa ekki skorað fimmta markið undir lok leiks.
Gríski miðvörðurinn Konstaninos Mavropanos skoraði tvennu og argentínski framherjinn Valentín Castellanos skoraði einnig tvennu.
Mavropanos setti fyrsta markið á 42. mínútu og sitt seinna mark á 83. mínútu eftir tvö mörk frá Castellanos á 66. og 68. mínútu. Bæði mörk Mavropanos komu upp úr hornspyrnu og bæði mörk Castellanos voru skoruð með góðu skoti við vítateigslínuna.
Wolves færist æ nær falli en með þessum sigri kom West Ham sér upp úr fallsæti.
Tottenham situr nú í 18. sætinu, tveimur stigum á eftir West Ham, en með leik til góða gegn Sunderland á sunnudag.