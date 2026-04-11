Liverpool styrkti stöðu sína til muna í dag í baráttunni um sæti í Meistaradeild Evrópu í fótbolta á næstu leiktíð.
Hinn 17 ára gamli Rio Ngumoha átti ríkan þátt í því en hann skoraði fyrra markið í 2-0 sigri gegn Fulham á Anfield í dag.
Ngumoha nýtti vel tækifæri sitt í byrjunarliðinu og skoraði með afar laglegum hætti, í fjærhornið eftir að hafa komið inn í vítateiginn vinstra megin, á 36. mínútu.
Aðeins örfáum mínútum síðar kom Ngumoha aftur með boltann á svipuðum slóðum en sendi þá á Cody Gakpo sem kom boltanum áfram á úthvíldan Mohamed Salah sem skoraði með frábæru skoti.
Gestirnir frá Fulham gerðu sig aldrei sérstaklega líklega til að krækja í stig eftir þetta og LIverpool er þar með komið með 52 stig í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, aðeins tveimur stigum á eftir Aston Villa og þremur á eftir Manchester United sem eiga leik til góða.
Liverpool er auk þess fjórum stigum á eftir Chelsea sem mætir Manchester City á morgun. Þá gerðu Brentford og Everton jafntefli í dag og eru nú fimm stigum á eftir Liverpool. Ljóst er að fimm efstu lið deildarinnar komast í Meistaradeildina á næstu leiktíð.