Orbán gæti enn sigrað þrátt fyrir dökkt útlit í könnunum Kjartan Kjartansson skrifar 10. apríl 2026 13:08 Viktor Orbán (t.v.) reynir nú að standast áhlaup Péters Magyar (t.h.) og framlengja stjórnarsetu sína sem hefur þegar spannað sextán ár. Vísir/EPA Kálið er ekki endilega sopið þótt í ausuna sé komið hjá ungversku stjórnarandstöðunni þrátt fyrir að hún mælist með töluvert forskot á flokk Viktors Orbán forsætisráðherra fyrir kosningar sem fara fram á sunnudag. Stórveldi fylgjast grannt með úrslitunum en Orbán er helsti bandamaður bæði Rússa og Bandaríkjamanna í Evrópu. Mikið hefur verið gert úr möguleikanum á að Orbán verði loks velt úr sessi eftir sextán ár á forsætisráðherrastóli. Miðhægriflokkurinn Tisza undir forystu Péters Magyar mælist með tíu prósenta forskot á Fidesz-flokk Orbán samkvæmt meðaltali kannana hjá evrópska dagblaðinu Politico. Ungverska stjórnarandstaðan er þó brennd af fyrri falsvonum. Hún virtist eygja möguleika á sigri fyrir síðustu kosningar árið 2022 þegar kannanir bentu til þess að mjótt yrði á munum. Niðurstaðan var hins vegar aukinn meirihluti Fidesz á þingi. Ástæðan er ekki síst flókið kosningakerfi í Ungverjalandi og hvernig Orbán hefur hagrætt kjördæmaskipan í eigin þágu í valdatíð sinni. Þannig fékk flokkurinn tæp 68 prósent þingsæta út á 54 prósent atkvæða á landsvísu fyrir fjórum árum. Hatrömm barátta Kosningabaráttan hefur verið hatrömm til þessa. Magyar sakaði stjórn Orbán um að njósna um sig til þess afla upplýsinga um hann sem geti komið honum illa. Orbán hefur beint spjótum sínum að miklu leyti að Úkraínu og Evrópusambandinu og meintri þjónkun stjórnarandstöðunnar við það. Hann hefur verið lykilbandamaður Vladímírs Pútín Rússlandsforseta í Evrópu og tafið og komið í veg fyrir að Evrópusambandið aðstoði Úkraínumenn. Nýlega var greint frá því að Orbán hefði boðið Pútín aðstoð sína í símtali í haust og að utanríkisráðherra Ungverjalands hefði hlaupið með upplýsingar af leiðtogafundum ESB beint í rússneskan starfsbróður hans. Orbán hefur forherst í andstöðunni við Úkraínu á undanförnum vikum. Hann lýsti Úkraínu óvin Ungverjalands í kosningabaráttunni og skrúfaði fyrir mikilvæga gasleiðslu þangað. Orbán tók á móti J.D. Vance (t.h.), varaforseta Bandaríkjanna, í Búdapest í vikunni í lítt dulinni tilraun Bandaríkjastjórnar til þess að fleyta ungverskum bandamanni Bandaríkjastjórnar til sigurs á sunnudaginn.Vísir/EPA Forsætisráðherrann nýtur stuðnings Bandaríkjastjórn sem sendi J.D. Vance, varaforseta, til Búdapest í vikunni til þess að hjálpa bandamanni hennar í kosningunum. Margir bandarískir repúblikanar líta á valdboðsdrifna kristna þjóðernishyggju Orbán sem fyrirmynd. Rússar hafa einnig brotið heilann um hvernig þeir gætu komið Orbán til bjargar. Bandaríska blaðið Washington Post sagði í síðasta mánuði að rússneska leyniþjónustan hefði skoðað að sviðsetja banatilræði gegn Orbán til þess að afla honum samúðarfylgis. Margslungið kosningakerfi Búist er við fyrstu tölum strax á sunnudagskvöld og fyrstu spám um dreifingu þingsæta upp úr miðnætti að staðartíma. Utankjörfundaratkvæði Ungverja sem eru búsettir erlendis eru sögð líkleg til þess að geta haft mikil áhrif á úrslitin á landsvísu. Aldrei áður hafa eins margir verið á kjörskrá erlendis, tæplega hálf milljón manna.Afgerandi meirihluti Ungverja erlendis greiddi Fidesz atkvæði síðast, rúm níutíu prósent. Kosningakerfið í Ungverjalandi er tvískipt og allflókið í framkvæmd. Meirihluti þingmanna á ungverska þinginu er kosinn í einmenningskjördæmum en tæpur helmingur í gegnum landslista. Atkvæði sem eru greidd í einmenningskjördæmunum eru að hluta til einnig talin í kosningu landslistanna, þar á meðal atkvæði sem þingmenn sem sigruðu í sínum kjördæmum hlutu umfram þau sem þeir þurftu til sigurs. Gagnrýnt hefur verið að með þessum hætti hafi í raun verið innleitt kosningakerfi þar sem sá flokkur sem fær flest atkvæði fær alla þingmennina líkt og tíðkast til dæmis í Bretland og Bandaríkjunum. Varaforsetinn heimsótti Orbán innan við viku fyrir kosningarnar. 8. apríl 2026 15:37 Bauð Pútín að vera „músin" hans Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, bauð Vladímír Pútín Rússlandsforseta alla þá aðstoð sem hann gæti veitt honum í haust. Ungverski leiðtoginn, sem hefur komið í veg fyrir lánveitingar ESB til Úkraínu, sagðist geta verið músin sem hjálpaði ljóninu Pútín. 8. apríl 2026 10:10 Skrúfa fyrir eina helstu leiðina fyrir gas til Úkraínu Ríkisstjórn Viktors Orbán í Ungverjalandi hefur ákveðið að skrúfa fyrir gasleiðslur til Úkraínu til þess að knýja á um að olíuleiðsla frá Rússlandi verði opnuð aftur. Orbán hefur tekið upp enn harðari stefnu gegn Úkraínu en áður í harðri kosningabaráttu sem hann háir heima fyrir. 25. mars 2026 11:44 Orbán stendur í vegi fyrir lánveitingunni til Úkraínu Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur vakið mikla reiði meðal Evrópuleiðtoga eftir að hann gekk á bak orða sinna. Orbán hafði í desember sagst myndu samþykkja 90 milljarða evra lán til Úkraínu svo lengi sem Ungverjar yrðu ekki meðal lánveitenda en hefur nú dregið það til baka. 20. mars 2026 06:33 