Þorsteinn Ólafsson er látinn Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. júní 2026 11:08 Þorsteinn Ólafsson var meðlimur Oddfellowreglunnar um árabil og allt til aldursloka Þorsteinn Ólafsson, efnafræðingur og fyrrverandi landsliðsmarkvörður í knattspyrnu, er látinn, 75 ára að aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu frá aðstandendum. Þorsteinn lést þann 5. júní. Þorsteinn fæddist í Keflavík 15. mars 1951. Foreldrar hans voru Ólafur A. Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, og Hallbera Pálsdóttir, húsmóðir. Þorsteinn lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1972 og síðar prófi í efnafræði frá Lundarháskóla í Svíþjóð árið 1977. Hann starfaði sem efnafræðingur hjá lyfjafyrirtækinu AB Hässle í Gautaborg og eftir heimkomu frá Svíþjóð hóf hann störf hjá Efnaverksmiðjunni Sjöfn á Akureyri. Þegar yngsta dóttir Þorsteins greindist með hvítblæði 1988 söðlaði Þorsteinn um og kom að stofnun Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna (SKB) ásamt öðrum foreldrum barna með krabbamein. Hann varð fyrsti formaður og framkvæmdastjóri félagsins. Starfsferlinum lauk Þorsteinn hjá Olís en þar starfaði hann til fjölda ára. Þá var Þorsteinn meðlimur Oddfellowreglunnar um árabil og allt til aldursloka. Þorsteinn hóf ungur að stunda knattspyrnu og hóf hann feril sinn sem markvörður hjá ÍBK / Keflavík og í framhaldinu hjá Perstorps SK. Atvinnumannaferill Þorsteins hófst árið 1980 með samningi við IFK Göteborg og endaði sviplega með slæmu fótbroti í æfingaleik fyrir keppnistímabilið 1981. Þorsteinn átti stutt tímabil með IFK Trollhättan áður en hann gerði samning við Þór á Akureyri og var þá alkominn heim. Í lok ferilsins snéri Þorsteinn sér að þjálfun, var spilandi þjálfari með Þór Akureyri, þjálfari ÍF Magna, Keflavíkur og Víðis í Garði. Hann lauk ferlinum 1992 sem spilandi þjálfari með Haukum. Þorsteinn varð Íslandsmeistari með gullaldarliði ÍBK árin 1969, 1971 og 1973 og síðar bikarmeistari árið 1975. Á ferlinum spilaði Þorsteinn á móti stærstu félögum í Evrópu, eins og Real Madrid, Arsenal og Everton svo eitthvað sé nefnt. Aukinheldur átti Þorsteinn að baki 16 landsleiki á árunum 1971 – 1980. Eftirlifandi eiginkona Þorsteins er Guðný Eiríksdóttir fædd 1953. Með fyrri eiginkonu, Katrínu S. Guðjónsdóttur, átti Þorsteinn dæturnar Sólveigu, Höllu, Stellu Maris og Söndru. Synir Guðnýjar og stjúpsynir Þorsteins eru Guðbjörn og Bjarki. Barnabörn Þorsteins eru fimmtán og barnabarnabörnin sjö. Andlát Reykjanesbær Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Innlent Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Erlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Erlent Fleiri fréttir Þorsteinn Ólafsson er látinn Grikki með tugi kílóa kókaíns undir fölsku gólfi Starfsleyfi takmarkað vegna lyfjaávísana Leiðtogaskipti hjá Sósíalistaflokknum Bein útsending: Ræða öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Eldhúsdagur runninn upp Fræsa og malbika Reykjanesbraut við Smáralind í kvöld Tryggvi Gíslason er látinn Öskur, reykelsisfnykur, greiðslufall og gámarót Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Sjá meira