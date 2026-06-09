Stjórnvöld í Þýskalandi og Frakklandi hafa komist að þeirri niðurstöðu að fyrirtæki sem áttu að starfa saman að því að framleiða nýja orrustuþotu muni ekki ná að komast að samkomulagi um verkefnið.
Þau hafa þannig fallið frá verkefninu, sem þykir nokkuð stórt högg fyrir sameiginlegt Evrópuátak í varnarmálum í kjölfar ágengni Rússa og breyttrar afstöðu vestanhafs gagnvart Atlantshafsbandalaginu.
Fréttaveitan AFP hefur eftir embættismanni að um hafi verið að ræða sameiginlega niðurstöðu Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, og Emmanuel Macron Frakklandsforseta.
Samið var um verkefnið árið 2017, í kanslaratíð Angelu Merkel, en nýju þotunum var ætlað að koma í stað Rafale þota Frakka og Eurofighter þotanna sem Þjóðverjar og Spánverjar hafa notast við.
Stefnt var að því að taka þoturnar í notkun árið 2040 en verkefnið hefur tafist vegna ágreinings á milli fyrirtækjanna Airbus og Dassault Aviation í Frakklandi. Ágreiningurinn er sagður hafa varðað það hver ætti að fara fyrir verkefninu.
Þá eru yfirvöld í Frakklandi og Þýskalandi sögð hafa verið ósammála um hönnun þotunnar enda þarfir þeirra ólíkar, þar sem Frakkar kröfðust þotu sem gæti borið kjarnavopna og lent á flugmóðurskipum.
Guardian greindi frá.