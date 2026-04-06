Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, og Hörður Magnússon, sérfræðingur RÚV, voru vægast sagt ósammála um hvort markvörður KR hefði átt að fá rautt spjald í bikarsigrinum gegn Val í Egilshöll í kvöld.
Óskar mætti í settið hjá RÚV eftir frekar þægilegan 4-2 sigur og var þá meðal annars spurður út í það þegar markvörður hans, Arnar Freyr Ólafsson, fór í nokkuð djarft úthlaup langt út fyrir eigin vítateig en náði til boltans rétt á undan Tryggva Hrafni Haraldssyni sem lá eftir á vellinum.
Ekkert var dæmt á atvikið en Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, fékk gult spjald fyrir mótmæli.
Hörður lýsti leiknum og fullyrti strax að Arnar Freyr hefði átt að fá beint rautt spjald. Hann hélt sig svo við þá skoðun í umræðunum eftir leik og var Óskar steinhissa á því:
„Hann tekur bara boltann. Hann [Arnar Freyr] nánast snertir hann [Tryggva] ekki,“ sagði Óskar og velti því auk þess fyrir sér hvort Tryggvi hefði ekki verið kolrangstæður hvort sem er.
„Ég var ómyrkur í máli í lýsingunni og þessi endursýning staðfestir enn og aftur að þetta er rautt spjald. Hann kemur á blindu hliðina. Þetta er glæfralegt. Vissulega nær hann eitthvað til boltans en tekur manninn niður,“ sagði Hörður.
„Ha?! Hann tekur bara boltann Höddi,“ sagði Óskar og trúði vart eigin eyrum.
„Átti Tryggvi að hverfa ofan í jörðina?“ spurði Hörður og virtist ekki telja það sama eiga að ganga yfir markvörð sem kominn er langt frá sínu marki, eins og um aðra leikmenn.
„Ef að hafsent kemur á ferðinni og skallar boltann, og tekur sóknarmanninn með sér, þá er það ekki aukaspyrna,“ sagði þá Óskar.
„En hann er ekki varnarmaður. Hvað er markvörðurinn að þvælast þarna?“ spurði Hörður og þá ákvað Óskar að grípa til líkingamáls til að sýna að það sama ætti yfir alla leikmenn að ganga.
„Markvörðurinn er hluti af liðinu! Ætlarðu að segja við hann: Þú mátt ekki gera þetta, og ekki þetta? Þetta er eins og að vera með þrjú börn og segja við yngsta barnið: Þú mátt því miður ekki borða með okkur. Þú verður að borða úti á svölum.
Auðvitað er markvörðurinn bara hluti af liðinu! Þannig að ég segi: Ekki rautt. Auðvitað er ég ekki hlutlaus. Ég er með KR-gleraugun á mér alla daga,“ sagði Óskar.
Þeir Hörður höfðu greinilega gaman af að skiptast á skoðunum og Óskar hló þegar Hörður bað hann að láta eins og hann væri sérfræðingur RÚV að rýna í atvik í leik Belgíu og Hollands. En Óskar sagði að svar sitt þá myndi bara vera það sama:
„Vel hreinsað! Vel lesið!“
KR-ingar verða næst á ferðinni á sunnudaginn þegar þeir taka á móti Keflavík í 1. umferð Bestu deildarinnar en Valsmenn taka þá á móti Þórsurum.