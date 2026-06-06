Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Agnar Már Másson skrifar 6. júní 2026 18:54 Frá 15. apríl er ólöglegt að aka um á nagladekkjum. Hálfur annar mánuður er liðinn síðan þá. Vísir/Vilhelm Tveir ökumenn á höfuðborgarsvæðinu voru í dag kærðir fyrir að aka bifreið á nagladekkjum. Samkvæmt lögum er óheimilt að aka á nagladekkjum frá og með 15. apríl hvert ár innanbæjar. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en málinu er ekki lýst frekar. Annað brotið er bókfært undir lögreglustöð 2, sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ, og hitt undir lögreglustöð 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti. Ararúi umferðarlagabrota Þar er enn fremur greint frá afskiptum lögreglu af fjölda umferðarlagabrota í dag í dagbók lögreglu. Á lögreglustöð 1 sem sinnir verkefnum í miðborginni segir að nokkrir ökumenn hafi verið kærðir fyrir umferðarlagabrot, þar á meðal tveir kærðir fyrir að aka gegn rauðu ljósi, einn kærður fyrir að aka sviptur ökuréttindum, einn kærður fyrir að aka án gildra ökuréttinda og einn kærður fyrir að aka með filmur í framrúðum. Ók á vegrið Á lögreglustöð 2, sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ, er greint frá tveimur ökumönnum sem grunaðir voru um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Þá er greint frá tveimur ökumönnum sem óku án ökuréttinda; annar þeirra hafi ekið án þess að endurnýja ökuréttindi en hafi aldrei öðlast ökuréttindi. Lögreglustöð 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, greinir frá því að ökumaður hafi verið handtekinn grunaður um akstur undir áhrifum áfengis. Tveir hafi verið kærðir fyrir of hraðan akstur. Einn ökumaður hefur ekið á vegrið, en engin slys orðið á fólki. Tilkynnt um konu í annarlegu ástandi á bifreið. Lögreglumenn gáfu sig á tal við konuna og reyndist hún vera á stolinni bifreið. Konan handtekin og vistuð í fangaklefa. Laus að skýrslutöku lokinni. Slys á hopphjóli: Grunaður um að vera fullur Á lögreglustöð 4, sem sinnir verkefnum austan Elliðaáa, var tilkynnt um slys á hopphlaupahjóli. Hjólreiðamaðurinn hafi verið grunaður um að vera undir áhrifum áfengis og tekinn í blóðsýnatöku. Auk þess var einn ökumaður handtekinn og fluttur á lögreglustöð grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna. Nagladekk Lögreglumál Umferðaröryggi Mest lesið Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Innlent Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Innlent Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Erlent Fleiri fréttir Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Sjá meira