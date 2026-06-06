Innlent

Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum

Agnar Már Másson skrifar
Frá 15. apríl er ólöglegt að aka um á nagladekkjum. Hálfur annar mánuður er liðinn síðan þá.
Frá 15. apríl er ólöglegt að aka um á nagladekkjum. Hálfur annar mánuður er liðinn síðan þá. Vísir/Vilhelm

Tveir ökumenn á höfuðborgarsvæðinu voru í dag kærðir fyrir að aka bifreið á nagladekkjum. Samkvæmt lögum er óheimilt að aka á nagladekkjum frá og með 15. apríl hvert ár innanbæjar. 

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en málinu er ekki lýst frekar.

Annað brotið er bókfært undir lögreglustöð 2, sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ, og hitt undir lögreglustöð 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti.

Ararúi umferðarlagabrota

Þar er enn fremur greint frá afskiptum lögreglu af fjölda umferðarlagabrota í dag í dagbók lögreglu.

Á lögreglustöð 1 sem sinnir verkefnum í miðborginni segir að nokkrir ökumenn hafi verið kærðir fyrir umferðarlagabrot, þar á meðal tveir kærðir fyrir að aka gegn rauðu ljósi, einn kærður fyrir að aka sviptur ökuréttindum, einn kærður fyrir að aka án gildra ökuréttinda og einn kærður fyrir að aka með filmur í framrúðum.

Ók á vegrið

Á lögreglustöð 2, sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ, er greint frá tveimur ökumönnum sem grunaðir voru um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Þá er greint frá tveimur ökumönnum sem óku án ökuréttinda; annar þeirra hafi ekið án þess að endurnýja ökuréttindi en hafi aldrei öðlast ökuréttindi.

Lögreglustöð 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, greinir frá því að ökumaður hafi verið handtekinn grunaður um akstur undir áhrifum áfengis. Tveir hafi verið kærðir fyrir of hraðan akstur.

Einn ökumaður hefur ekið á vegrið, en engin slys orðið á fólki.

Tilkynnt um konu í annarlegu ástandi á bifreið. Lögreglumenn gáfu sig á tal við konuna og reyndist hún vera á stolinni bifreið. Konan handtekin og vistuð í fangaklefa. Laus að skýrslutöku lokinni.

Slys á hopphjóli: Grunaður um að vera fullur

Á lögreglustöð 4, sem sinnir verkefnum austan Elliðaáa, var tilkynnt um slys á hopphlaupahjóli. Hjólreiðamaðurinn hafi verið grunaður um að vera undir áhrifum áfengis og tekinn í blóðsýnatöku.

Auk þess var einn ökumaður handtekinn og fluttur á lögreglustöð grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna.

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