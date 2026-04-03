Enzo Fernandez verður í agabanni í næstu tveimur leikjum Chelsea Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 12:33 Enzo Fernandez er varafyrirliði Chelsea og hefur verið talsvert með bandið í forföllum Reece James. getty/Marc Atkins Enzo Fernandez mun ekki spila næstu tvo leiki með enska úrvalsdeildarfélaginu Chelsea eftir að hafa gengið of langt með ummælum sínum um framtíð sína hjá félaginu að mati stjórans Liam Rosenior. Eftir að Chelsea féll úr leik í Meistaradeildinni í síðasta mánuði sagði Fernandez í viðtali við ESPN að hann vissi ekki hvort hann yrði áfram á Stamford Bridge á næsta tímabili. Hinn 25 ára gamli Argentínumaður gekk til liðs við Chelsea fyrir breskt metfé, 107 milljónir punda, í janúar 2023 og hefur spilað 161 leik. Rosenior sagði að miðjumaðurinn hefði verið tekinn úr hópnum fyrir átta liða úrslit ensku bikarkeppninnar gegn Port Vale á laugardag og leikinn í ensku úrvalsdeildinni gegn Manchester City þann 12. apríl. Enzo Fernandez has been dropped from Chelsea's squad, says manager Liam Rosenior.It's after the midfielder fueled talks of a move to Real Madrid in the summer. pic.twitter.com/gRbenG08iO— BBC Sport (@BBCSport) April 3, 2026 „Það eru vonbrigði að Enzo skuli tjá sig með þessum hætti," sagði Rosenior á blaðamannafundi. Fernández hefur ítrekað verið orðaður við Real Madrid í sumar. Í samtali við ESPN í Argentínu sagði Fernández eftirfarandi: „Ég einbeiti mér að Chelsea. Svo kemur HM og svo sjáum við til eftir það," sagði Fernández. Síðan hélt hann áfram að tala um Madríd sem borg. „Mér líkar við Madríd. Hún minnir mig á Buenos Aires," svaraði Fernández og bætti við að hann gæti vel hugsað sér að búa í spænsku höfuðborginni." 🚨 Enzo Fernández will be left OUT of next two games by Chelsea after his recent quotes on future, Madrid and more."Enzo will NOT play tomorrow and against Man City. I have no bad words for him but a line was crossed and we had to SANCTION Enzo", says Liam Rosenior. pic.twitter.com/reYYMOpTUE— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2026 Þessi ummæli voru eitthvað sem Rosenior líkaði ekki. „Sem persóna hef ég ekkert slæmt um Enzo að segja en hann fór yfir strikið hvað varðar menningu okkar. Við urðum að beita hann viðurlögum," sagði stjóri Chelsea. Argentínumaðurinn er með samning við Lundúnafélagið til ársins 2032. Hann var keyptur frá Benfica árið 2023.