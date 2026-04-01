Enski boltinn

Onana fær mun hærri laun ef Man. United kemst í Meistaradeildina

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Getty/Gerrit van Keulen

Enska fótboltafélagið Manchester United stendur frammi fyrir vanda varðandi framtíð Andre Onana vegna þess að laun markvarðarins munu hækka ef liðið kemst í Evrópukeppni.

Onana gekk til liðs við tyrkneska liðið Trabzonspor á lánssamningi til eins tímabils í september.

En þar sem engin skylda eða kaupréttur er til að gera samninginn varanlegan er búist við að kamerúnski landsliðsmaðurinn snúi aftur á Old Trafford í sumar.

Samningurinn við Trabzonspor var meðal annars mögulegur vegna verulegrar lækkunar á launum Onana hjá United eftir að liðið missti af Evrópusæti fyrir tímabilið 2025–26.

En þar sem lið Michael Carrick er í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar og stefnir á Meistaradeildina munu laun Onana fara aftur í upprunalegt horf.

Heimildir hafa sagt ESPN að áhyggjur séu uppi hjá United um að hækkunin muni gera erfiðara fyrir það að vekja áhuga annarra félaga á þessum 29 ára gamla leikmanni í sumar.

Þetta setur félagið í þá stöðu að þurfa hugsanlega að greiða hluta af launum Onana ef það vill semja um önnur félagaskipti, annaðhvort varanleg eða á láni.

Onana á enn tvö ár eftir af samningnum sem hann skrifaði undir þegar hann kom frá Internazionale þegar United var undir stjórn Erik ten Hag árið 2023.

Heimildir nákomnar Onana hafa sagt ESPN að hann vilji helst snúa aftur í hóp United fyrir undirbúningstímabilið og berjast fyrir sæti sínu.

Fulltrúar Onana búast nú við viðræðum við félagið fyrir lok maí.

United hefur hins vegar verið afar ánægt með frammistöðu Senne Lammens síðan hann kom frá Royal Antwerp og býst við að Belginn haldi áfram sem aðalmarkvörður á næsta tímabili.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið