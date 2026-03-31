Roberto De Zerbi mun í vikunni taka við sem nýr þjálfari Tottenham á Englandi eftir uppsögn Igors Tudor um helgina. Hann vill heimsmeistara með sér til Lundúna.
De Zerbi hefur sjö leiki til að halda Tottenham í ensku úrvalsdeildinni og er sagður taka við þjálfarastarfinu í vikunni. Hann þjálfaði síðast Marseille í Frakklandi en hætti þar snemma á þessu ári.
Áður hafði Ítalinn náð fínasta árangri með Brighton á Englandi og snýr nú aftur í ensku úrvalsdeildina eftir tveggja ára fjarveru.
De Zerbi hefur samkvæmt ítölskum fjölmiðlum boðið Alessandro Nesta, einum besta varnarmanni í sögu Ítalíu, að vera aðstoðarmaður sinn í Lundúnum.
Nesta hefur gengið misvel á sínum ferli sem aðalþjálfari en hann hefur stýrt Miami FC, Perugia, Frosinone, Reggiana og Monza á árunum 2015 til 2025. Síðast var hann þjálfari Monza liðsins í byrjun árs 2025 en gekk illa og var rekinn frá félaginu í annað sinn á því sama tímabili.
Hann hefur verið án starfs síðan, í tæpt ár.
Nesta var áður frambærilegur leikmaður og burðarás í vörnum Lazio og AC Milan, auk ítalska landsliðsins. Hann vann ítalska meistaratitilinn einu sinni með fyrrnefnda liðinu og tvisvar með því síðarnefnda auk þess sem hann varð tvisvar Evrópumeistari með AC Milan, 2003 og 2007.
Hann varð þá heimsmeistari með Ítalíu árið 2006 og lék alls 78 landsleiki á árunum 1996 til 2006.