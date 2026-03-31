Starf Howe í hættu Valur Páll Eiríksson skrifar 31. mars 2026 12:02 Starf Eddie Howe gæti verið í hættu ef marka má orð framkvæmdastjóra Newcastle. Alex Dodd - CameraSport via Getty Images Framkvæmdastjóri Newcastle segir enga ákvörðun hafa verið tekna um framtíð Eddie Howe í starfi þjálfara liðsins. Staða hans verði tekin til skoðunar í sumar. Newcastle hefur átt í vandræðum á yfirstandandi leiktíð, þá sérlega heima fyrir, á meðan liðið komst í útsláttarkeppni Meistaradeildar Evrópu. Alls er óvíst að liðið spili yfirhöfuð í Evrópukeppnum á næsta ári. Framtíð Howe er sögð til skoðunar eftir erfitt 7-2 tap fyrir Barcelona í Meistaradeild Evrópu og súrt 2-1 tap fyrir erkifjendunum í Sunderland á heimavelli fyrir yfirstandandi landsleikjahlé. David Hopkinson, framkvæmdastjóri Newcastle, var spurður út í framtíð Howe er ársreikningur félagsins var opinberaður. Hann sagði engin áform um að fjarlægja hann úr starfi sem stendur. „Eddie er þjálfarinn okkar. Ég býst við frábæru gengi á síðustu vikum tímabilsins og við munum ræða framtíðina þegar þar að kemur," sagði Hopkinson sem var þá beðinn um skýrari svör. „Við erum ekki að huga að breytingum eins og sakir standa. Við höfum ekki átt slíkar samræður. Við erum á miðju tímabili, einbeitum okkur að þeim sjö leikjum sem eru eftir og munum ekki breyta því með vangaveltum um hvað geti eða geti ekki orðið næsta sumar," segir Hopkinson. Lesa má í orð Hopkinson að staða Howe í þjálfarastólnum verði tekin alvarlega til skoðunar í lok tímabils ef Newcastle-liðinu tekst ekki að snúa genginu við. Howe hefur stýrt liðinu frá árinu 2021 og Newcastle vann í fyrra fyrsta bikar liðsins í 56 ár er það varð enskur deildabikarmeistari. Newcastle situr í 12. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 42 stig en deildin er jöfn og aðeins sjö stig upp í Liverpool í fimmta sæti.