De Zerbi opinn fyrir því að taka strax við Tottenham

Ekki er loku fyrir það skotið að Roberto De Zerbi taki strax við Tottenham og freisti þess að bjarga liðinu frá falli úr ensku úrvalsdeildinni.
De Zerbi þykir einna líklegastur til að taka við Spurs sem er stjóralaust eftir að Igor Tudor hætti í gær eftir aðeins 44 daga í starfi. Hann stýrði liðinu í sjö leikjum en fimm þeirra töpuðust.
Fyrstu fréttir hermdu að De Zerbi vildi ekki taka strax við Tottenham heldur bíða þar til í sumar.
Sky á Ítalíu greinir hins vegar frá því að De Zerbi sé ekki mótfallinn því að taka strax við Tottenham. Félagið vill gera fimm ára samning við hann.
De Zerbi hætti sem stjóri Marseille í febrúar og talið var að hann vildi bíða þar til eftir tímabilið til að taka við nýju starfi. En það gæti breyst og Ítalinn ku vera tilbúinn að hefjast handa hjá Spurs undir eins enda verk að vinna á þeim bænum.
Tottenham er í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með þrjátíu stig, einu stigi frá fallsæti þegar liðið á sjö leiki eftir. Næsti leikur Spurs er gegn Sunderland á Ljósvangi sunnudaginn 12. apríl. Tottenham er eina liðið í ensku úrvalsdeildinni sem hefur ekki unnið leik á árinu 2026.
Hinn 46 ára De Zerbi þekkir enska boltann vel en hann stýrði Brighton á árunum 2022-24. Undir hans stjórn endaði liðið í 6. sæti tímabilið 2022-23 og vann sér þátttökurétt í Evrópukeppni í fyrsta sinn.