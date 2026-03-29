Tottenham sagt vilja fá De Zerbi sem nýjan stjóra

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Roberto De Zerbi var síðast þjálfari franska félagsins Olympique de Marseille.
Roberto De Zerbi var síðast þjálfari franska félagsins Olympique de Marseille. EPA/Daniel Gonzalez

Tottenham Hotspur ætlar sér að sannfæra Roberto de Zerbi um að verða nýr fastráðinn aðalþjálfari liðsins, að sögn heimildarmanna breska ríkisútvarpsins.

Igor Tudor hefur yfirgefið félagið með gagnkvæmu samkomulagi eftir aðeins 44 daga í starfi og hefur framkvæmdastjórinn Vinai Venkatesham og yfirmaður íþróttamála, Johan Lange, fengið það verkefni að ráða eftirmann hans.

Heimildir BBC herma að Tottenham hafi ákveðið að skilja við Tudor bráðabirgðastjóra eftir 3-0 tap gegn Nottingham Forest síðastliðinn sunnudag, en úrslitin skildu liðið aðeins einu stigi frá fallsæti. Félagið vildi þó gefa Króatanum tíma til að syrgja andlát föður síns um síðustu helgi.

De Zerbi, sem er laus allra mála eftir að hafa yfirgefið Marseille fyrr á tímabilinu, er efstur á óskalistanum og áður en brotthvarf Tudor var tilkynnt opinberlega reyndu forráðamenn Tottenham að kanna hvort Ítalinn hefði áhuga á starfinu.

Fjölmargir heimildarmenn hafa tjáð BBC Sport að fyrstu vísbendingar séu þær að De Zerbi sé opinn fyrir því að verða næsti fastráðni aðalþjálfari félagsins en vilji frekar bíða fram að lokum tímabilsins þegar hann veit hvort félagið verður enn í ensku úrvalsdeildinni.

Nú á eftir að koma í ljós hvort Tottenham endurnýi tilraunir sínar til að fá De Zerbi, fyrrverandi stjóra Brighton, strax í kjölfar brotthvarfs Tudor.

