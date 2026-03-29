Tudor hættir störfum hjá Tottenham

Igor Tudor hefur hætt störfum eftir aðeins sex vikur sem knattspyrnustjóri Tottenham í ensku úrvalsdeildinni. Leitin að eftirmanni stendur yfir.
Félagið tilkynnti um brotthvarf Tudor en ákvörðunin er sögð sameiginleg. Auk Tudor munu markmannsþjálfarinn Tomislav Rogic og styrktarþjálfarinn Riccardo Ragnacci hætta störfum.
Engum ætti að koma á óvart að sjá Tudor yfirgefa Tottenham. Hann hefur verið valtur í sessi um langa hríð, enda ekki unnið leik í ensku úrvalsdeildinni.
Eini sigur Tottenham undir stjórn Tudor var gegn Atlético Madrid í Meistaradeildinni, 3-2 á heimavelli, en liðið féll úr leik eftir að hafa tapað fyrri leiknum 5-2 með markmanninn Antonin Kinsky í byrjunarliðinu.
Tottenham græddi aðeins eitt stig í ensku úrvalsdeildinni undir stjórn Tudor en það var í 1-1 jafntefli gegn Liverpool.
Óvíst er hver mun stýra næsta leik Tottenham gegn Sunderland þann 12. apríl. Liðið situr í 17. sæti deildarinnar, einu stigi fyrir ofan fallsvæðið.
Leitin að eftirmanni Tudor er nú hafin en Roberto De Zerbi og Sean Dyche hafa helst verið orðaðir við starfið.
We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026
