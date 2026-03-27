Erlent

Heuermann sagður ætla að játa

Samúel Karl Ólason skrifar
Rex Heuermann hefur verið ákærður fyrir að myrða sjö konur frá 2010.
Rex Heuermann hefur verið ákærður fyrir að myrða sjö konur frá 2010.

Rex Heuermann, sem grunaður er um hin alræmdu Gilgo Beach-morð, er sagður ætla að játa sekt í dómsal í næsta mánuði. Heuermann, sem er giftur íslenskri konu, hefur verið ákærður fyrir að myrða sjö konur yfir sautján ára tímabil. Hann hefur áður lýst yfir sakleysi sínu en þann 8. apríl er búist við að hann muni breyta því.

Samkvæmt heimildum AP fréttaveitunnar hafa fjölskyldur fórnarlamba og fjölskylda Heuermanns verið látin vita af því að þetta standi til. Lögmenn hans hafa ekki svarað fyrirspurnum fréttaveitunnar.

Heuermann er 62 ára gamall og hefur hann verið giftur hinni íslensku Ásu Ellerup um langt skeið. Til stóð að réttarhöldin gegn honum myndu hefjast í september. Hann var handtekinn í júlí 2023 en þá var hann grunaður um að hafa myrt þrjár konur. Síðan þá hefur hann verið ákærður fyrir að myrða fjórar konur til viðbótar.

Allar konurnar stunduðu vændi en fyrsta konan hvarf árið 2010.

Saksóknarar hafa bendlað Heuermann við morðin með símagögnum, lífsýnum og sögu hans á internetinu. Þá segjast rannsakendur hafa fundið skjal á tölvu hans, þar sem hann er sagður hafa lagt á ráðin um val á konum, pyntingar, morð og hvernig hann ætti að losa sig við líkamsleifar.

Á undanförnum mánuðum hafa lögmenn Heuermanns reynt að fá dómara málsins til að banna saksóknurum að nota gömul lífsýni sem fundust á líkum kvennanna og voru tengd eiginkonu hans og dóttur í réttarhöldunum og að fá hann til að brjóta réttarhöldin upp. Þeim kröfum var öllum hafnað.

Bandaríkin Erlend sakamál Gilgo Beach-raðmorðinginn

Sannfærð um sakleysi eiginmannsins og segir hann hetjuna sína

Ása Ellerup, eiginkona meinta raðmorðingjans Rex Heuermann, er fullviss um að hann sé saklaus. Hún segir hann vera hetju sína og að hún hafi orðið ástfangin af honum upp á nýtt þegar hún sá hann fyrst á bak við lás og slá.

Ása hyggst selja húsið og flytur ásamt börnum sínum

Ása Guðbjörg Ellerup, eiginkona Rex Heuermann sem ákærður hefur verið fyrir sex morð í Gilgo Beach-málinu, hyggst selja hús þeirra hjóna á Long Island þar sem talið er að voðaverkin hafi verið framið. 

Biður um meiri pening vegna „fáránlegra" laga

Lögmaður Rex Heuermann, sem ákærður hefur verið fyrir sex morð í Gilgo Beach-málinu svokallaða, vill að lífsýni í málinu verði útilokuð frá réttarhöldunum. Í dómsal í Suffolk-sýslu í New York í gær, lýsti lögmaðurinn tækninni sem notuð var við að bendla Heuermann við morðin við „töfra“.

