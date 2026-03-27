Heuermann sagður ætla að játa Samúel Karl Ólason skrifar 27. mars 2026 10:12 Rex Heuermann hefur verið ákærður fyrir að myrða sjö konur frá 2010. AP/James Barbone, Newsday Rex Heuermann, sem grunaður er um hin alræmdu Gilgo Beach-morð, er sagður ætla að játa sekt í dómsal í næsta mánuði. Heuermann, sem er giftur íslenskri konu, hefur verið ákærður fyrir að myrða sjö konur yfir sautján ára tímabil. Hann hefur áður lýst yfir sakleysi sínu en þann 8. apríl er búist við að hann muni breyta því. Samkvæmt heimildum AP fréttaveitunnar hafa fjölskyldur fórnarlamba og fjölskylda Heuermanns verið látin vita af því að þetta standi til. Lögmenn hans hafa ekki svarað fyrirspurnum fréttaveitunnar. Heuermann er 62 ára gamall og hefur hann verið giftur hinni íslensku Ásu Ellerup um langt skeið. Til stóð að réttarhöldin gegn honum myndu hefjast í september. Hann var handtekinn í júlí 2023 en þá var hann grunaður um að hafa myrt þrjár konur. Síðan þá hefur hann verið ákærður fyrir að myrða fjórar konur til viðbótar. Allar konurnar stunduðu vændi en fyrsta konan hvarf árið 2010. Saksóknarar hafa bendlað Heuermann við morðin með símagögnum, lífsýnum og sögu hans á internetinu. Þá segjast rannsakendur hafa fundið skjal á tölvu hans, þar sem hann er sagður hafa lagt á ráðin um val á konum, pyntingar, morð og hvernig hann ætti að losa sig við líkamsleifar. Sjá einnig: Grunaður um sjöunda morðið Á undanförnum mánuðum hafa lögmenn Heuermanns reynt að fá dómara málsins til að banna saksóknurum að nota gömul lífsýni sem fundust á líkum kvennanna og voru tengd eiginkonu hans og dóttur í réttarhöldunum og að fá hann til að brjóta réttarhöldin upp. Þeim kröfum var öllum hafnað. Bandaríkin Erlend sakamál Gilgo Beach-raðmorðinginn Tengdar fréttir Sannfærð um sakleysi eiginmannsins og segir hann hetjuna sína Ása Ellerup, eiginkona meinta raðmorðingjans Rex Heuermann, er fullviss um að hann sé saklaus. Hún segir hann vera hetju sína og að hún hafi orðið ástfangin af honum upp á nýtt þegar hún sá hann fyrst á bak við lás og slá. 9. júní 2025 13:33 Ása hyggst selja húsið og flytur ásamt börnum sínum Ása Guðbjörg Ellerup, eiginkona Rex Heuermann sem ákærður hefur verið fyrir sex morð í Gilgo Beach-málinu, hyggst selja hús þeirra hjóna á Long Island þar sem talið er að voðaverkin hafi verið framið. 24. nóvember 2024 13:46 Biður um meiri pening vegna „fáránlegra“ laga Lögmaður Rex Heuermann, sem ákærður hefur verið fyrir sex morð í Gilgo Beach-málinu svokallaða, vill að lífsýni í málinu verði útilokuð frá réttarhöldunum. Í dómsal í Suffolk-sýslu í New York í gær, lýsti lögmaðurinn tækninni sem notuð var við að bendla Heuermann við morðin við „töfra“. 17. október 2024 10:22 Ása segist ætla að leyfa eiginmanni sínum að „njóta vafans“ Ása Guðbjörg Ellerup, eiginkona mannsins sem er grunaður um að vera Gilgo Beach-raðmorðinginn, sendi frá sér yfirlýsingu á miðvikudag þar sem hún segist ætla að leyfa manninum sínum að „njóta vafans“. 15. mars 2024 06:41 Mest lesið Barn strauk af leikskóla í Hafnarfirði Innlent Fimmtán ára stúlka drap tvo fyrir Foxtrot-gengið Erlent Verslun opnar á varnarsvæðinu en viðveran stendur í stað Innlent Ætla ekki að reka legurými í Klíníkinni Innlent Rasískur reiðilestur Trump: Lýsti Sómölum sem „heimsku“ og þjófóttu fólki Erlent Kastaðist marga metra eftir að ekið var á hann Innlent Fékk dánaraðstoð í gær eftir harða baráttu við föður sinn Erlent Lægðin heldur áfram að angra landsmenn Veður Fólkaflokkurinn fram úr Javnaðarflokknum Erlent Árnesingur og Rangæingur grafa fyrir Hvammsvirkjun Innlent Fleiri fréttir Heuermann sagður ætla að játa Undirskrift Trumps bætt á bandaríska seðla Rasískur reiðilestur Trump: Lýsti Sómölum sem „heimsku“ og þjófóttu fólki Fékk dánaraðstoð í gær eftir harða baráttu við föður sinn Finnskur þingmaður dæmdur fyrir að segja samkynhneigð „þroskaröskun“ Fólkaflokkurinn fram úr Javnaðarflokknum Fimmtán ára stúlka drap tvo fyrir Foxtrot-gengið Flugvallarstarfsmenn á Tenerife í verkföll yfir páskana Heimta enn aðstoð sem þeir segjast ekki þurfa Boðar til viðræðna við sex flokka Forsætisráðherra á fundi bandamanna Úkraínu í Helsinki Færeyingar tvístígandi fyrir aðrar kosningarnar á þremur dögum Viðsemjendum fækkar: Araghchi og Ghalibaf gefin grið... í bili Segir viðsemjendur ekki þora að gangast við viðræðum Frederiksen fær umboð til stjórnarmyndunar Íranir hafna friðartillögu Bandaríkjamanna Ætla að lýsa öldunga látna nema þeir sýni lífsmark Allt velti á Rasmussen Skrúfa fyrir eina helstu leiðina fyrir gas til Úkraínu Tveir handteknir vegna sjúkrabílabrennu Vill halda áfram sem forsætisráðherra Íranir segja engar viðræður í gangi þvert á yfirlýsingar Trumps Biðlar til Løkke að mynda með sér miðhægristjórn Tæplega þúsund drónar á einum sólarhring Haaland keypti Heimskringlu á 17 milljónir „Markmiðið er ekki að komast til tunglsins, heldur búa þar“ Útgönguspá: Ríkisstjórninni refsað en Løkke í lykilstöðu Sendir líka fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda Listamaður reyndi að kaupa atkvæði Gengst nú við að gaspra í Rússa Sjá meira