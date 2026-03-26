For­sætis­ráðherra á fundi banda­manna Úkraínu í Helsinki

Kjartan Kjartansson skrifar
Keir Starmer (t.v.) og Alexanderu Stubb (f.m.) með Kristrúnu Frostadóttur á landhelgisgæsluskipinu Turva í Helsinki í morgun. Þau eru stödd þar fyrir fund sameiginlegu viðbragðssveitarinnar (JEF). Vísir/EPA

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, tekur þátt í svonefndrar sameiginlegrar viðbragðssveitar bandalagsríkja Úkraínu í Helsinki í Finnlandi í dag. Auk stuðningsins við Úkraínu ætla leiðtogarnir að ræða öryggismál í Evrópu almennt.

Alexander Stubb, forseti Finnlands, býður til fundarins í Helsinki. Bretar leiða sameiginlegu viðbragðssveitirnar (JEF) en Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og Holland eiga aðild að þeim.

Streymt er frá fundinum, þar á meðal ávörpum Stubb, Keirs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, og skilaboðum sem Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, tók upp fyrir fundinn.

Starmer lýsti stuðningi ríkjanna við Úkraínu sem „óskekjanlegum“ við upphaf viðburðarins og lofaði baráttuþrek úkraínsku þjóðarinnar.

Boðaði hann að aðgerðir gegn svonefndum skuggaflota Rússa yrði ofarlega á baugi á fundi leiðtoganna í finnsku höfuðborginni í dag. Hann hjálpi Vladímír Pútín Rússlandsforseta að fjármagna stríðsrekstur sinn í Úkraínu með því að koma rússneskri olíu fram hjá refsiaðgerðum.

Þá verður sýnt frá sameiglegum blaðamannafundi með Kristrúnu, Stubb og Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs sem hefst klukkan 14:30 að íslenskum tíma.

