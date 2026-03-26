Forsætisráðherra á fundi bandamanna Úkraínu í Helsinki Kjartan Kjartansson skrifar 26. mars 2026 10:37 Keir Starmer (t.v.) og Alexanderu Stubb (f.m.) með Kristrúnu Frostadóttur á landhelgisgæsluskipinu Turva í Helsinki í morgun. Þau eru stödd þar fyrir fund sameiginlegu viðbragðssveitarinnar (JEF). Vísir/EPA Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, tekur þátt í svonefndar sameiginlegrar viðbragðssveitar bandalagsríkja Úkraínu í Helsinki í Finnlandi í dag. Auk stuðningsins við Úkraínu ætla leiðtogarnir að ræða öryggismál í Evrópu almennt. Alexander Stubb, forseti Finnlands, býður til fundarins í Helsinki. Bretar leiða sameiginlegu viðbragðssveitirnar (JEF) en Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og Holland eiga aðild að þeim. Streymt er frá fundinum, þar á meðal ávörpum Stubb, Keirs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, og skilaboðum sem Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, tók upp fyrir fundinn. Starmer lýsti stuðningi ríkjanna við Úkraínu sem „óskekjanlegum" við upphaf viðburðarins og lofaði baráttuþrek úkraínsku þjóðarinnar. Boðaði hann að aðgerðir gegn svonefndum skuggaflota Rússa yrði ofarlega á baugi á fundi leiðtoganna í finnsku höfuðborginni í dag. Hann hjálpi Vladímír Pútín Rússlandsforseta að fjármagna stríðsrekstur sinn í Úkraínu með því að koma rússneskri olíu fram hjá refsiaðgerðum. Þá verður sýnt frá sameiglegum blaðamannafundi með Kristrúnu, Stubb og Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs sem hefst klukkan 14:30 að íslenskum tíma. Hægt er að fylgjast með streyminu frá fundinum í spilaranum hér fyrir neðan.