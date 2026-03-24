Erlent

Tæp­lega þúsund drónar á einum sólar­hring

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá miðbæ Lviv í dag. AP/Mykola Tys

Rússar gerðu á síðustu tveimur dögum umfangsmestu loftárásir á Úkraínu frá því innrásin hófst í febrúar 2022. Á 24 klukkustundum beindu Rússar 948 sjálfsprengidrónum að borgum og bæjum Úkraínu en í dag beindust árásirnar sérstaklega að vesturhluta Úkraínu og borgum eins og Lviv.

Að minnsta kosti sex eru látnir og 46 eru særðir eftir árásirnar, samkvæmt AP-fréttaveitunni.

Tugum dróna var einnig beint að Kænugarði, auk þess sem Rússar notuðust við 23 stýriflaugar og sjö skotflaugar til árása víðsvegar um landið. Í Lviv kviknaði eldur í sögufrægri kirkju sem er á minjalista UNESCO. Í borginni Ivano-Frankivsk voru árásir gerðar á sjúkrahús og þó nokkur fjölbýlishús.

Árásir sem þessar eru svo gott sem daglegt brauð í Úkraínu en þær eru sjaldan svo umfangsmiklar. BBC hefur eftir talsmanni flughers Úkraínu að saman séu árásirnar í gær og í dag þær umfangsmestu sem Rússar hafa gert á einum sólarhring.

Úkraínumenn hafa á undanförnum árum þróað lagaskipt varnarkerfi gegn þessum drónum og skjóta yfirleitt bróðurpart þeirra niður eða granda þeim með öðrum hætti. Notast er við margskonar skynjara til að kortleggja ferðir drónanna yfir Úkraínu og til að skjóta þá niður eða granda með rafrænum truflunum.

Meðal annars notast Úkraínumenn við þyrlur, ódýr eldri flugskeyti sem búið er að breyta svo hægt sé að stýra þeim með leisergeislum, teymi hermanna á pallbílum með loftvarnarbyssur, önnur sérstök loftvarnarkerfi og jafnvel gamlar tveggja sæta flugvélar þar sem farþeginn er vopnaður haglabyssu og/eða riffli til að skjóta drónana niður.

Sjá einnig: Vilja tækni og peninga fyrir að­stoð gegn írönskum drónum

Ein besta leiðin sem Úkraínumenn hafa þróað til að granda sjálfsprengidrónum eru hraðskreiðir fyrstu persónu drónar, sem stýrt er með sýndarveruleikagleraugum, en þeir eru tiltölulega ódýrir og auðveldir í framleiðslu.

Vorsóknin hafin?

Úkraínumenn hafa verið að búa sig undir vorsókn Rússa. Reynslan hefur sýnt það á undanförnum árum að þegar veðrið skánar hafa Rússar gert tilraunir til að brjóta sér leið í gegnum varnir Úkraínumanna.

Oleksander Sirskíj, yfirmaður herafla Úkraínu, segir að á undanförnum dögum hafi Rússar gert þó ítrekaðar tilraunir til að komast gegnum varnir Úkraínumanna á mikilvægum stöðum á víglínunni. Þeir reyni einnig að senda nýjar sveitir og liðsauka á víglínuna til að halda þessum sóknum áfram.

Þetta þykir til marks um að vorsóknin sé mögulega þegar hafin.

Hermaður sem ræddi við blaðamann AP sló á svipaða strengi og Sirskíj. Hann sagði árásum Rússa hafa fjölgað en þær hefðu ekki skilað tilætluðum árangri hingað til. Þessi hermaður var á víglínunni nærri Lyman í Dónetskhéraði.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður

Gengst nú við að gaspra í Rússa

Utanríkisráðherra Ungverjalands viðurkennir nú að hann ræði við rússnesk stjórnvöld í kringum leiðtogafundi á vegum Evrópusambandsins. Hann hélt því fyrst fram að fréttir um slíkt væru falskar.

Segir ekkert hérað Rússlands öruggt lengur

Þróun Úkraínumanna og framleiðsla á eigin sjálfsprengidrónum felur í sér að þeir geta nú gert árásir á öll héruð Rússlands. Þetta sagði Sergei Shoigu, forseti þjóðaröryggisráðs Rússlands og fyrrverandi varnarmálaráðherra, á fundi með embættismönnum í dag, þar sem hann sagði að árásum Úkraínumanna á Rússland hefði fjölgað mjög.

Vilja tækni og peninga fyrir aðstoð gegn írönskum drónum

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir Úkraínumenn þurfa peninga og tækni frá Mið-Austurlöndum í skiptum fyrir tæknilega aðstoð og þekkingu hvað varðar varnir gegn írönskum sjálfsprengidrónum. Þrjú teymi úkraínskra sérfræðinga hafa verið send til Mið-Austurlanda til að aðstoða hermenn og ráðleggja þeim varðandi hvernig best sé að verjast drónunum, sem Úkraínumenn hafa verið að verjast um árabil.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið