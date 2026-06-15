Marius Borg Høiby, sonur krónprinsessu Noregs, ætlar að áfrýja fjögurra ára fangelsisdómi sem hann hlaut í morgun fyrir nauðganir og fleiri afbrot. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega sjö og hálfs árs refsingar yfir honum.
Høiby var sýknaður af tveimur ákærum um nauðgun, í Lofoten-máli og á hóteli í Osló.
„Hann er að sjálfsögðu mjög ánægður með að um tiltölulega umfangsmiklar sýknur sé að ræða. En það eru aðrir hlutir sem hann er ekki jafn ánægður með og sem hann hefur ákveðið að áfrýja,“ er haft eftir verjanda hans, Petar Sekulic, í frétt NRK.
Þar kemur fram að áfrýjunin varði nauðganirnar tvær sem hann var dæmdur fyrir, auk ofbeldis í nánu sambandi.
„Hann er alveg á því að þolandi þar hafi ekki verið beittur neinni stjórn,“ segir Sekulic um ofbeldi í nánu sambandi og að Høiby sé sannfærður um að hann sé ekki sekur í nauðgunarmálunum.
Þar sem Høiby hefur áfrýjað er dómurinn ekki endanlegur. Áfrýjunardómstóllinn á enn eftir að taka afstöðu til áfrýjunarinnar.
Í frétt NRK er haft eftir lögmönnunum John Christian Elden og Heidi Reisvang hjá Elden Advokatfirma, sem eru réttargæslulögmenn Skaugum-konunnar og Noru Haukland, að þær hafi vonast til þess að dómur í héraði myndi binda enda á málið.
„Við höfðum vonast til þess að ítarlegur dómur héraðsdóms myndi binda endanlegan endi á málin sem varða Skaugum-konuna og Noru Haukland. Málið hefur verið veruleg byrði fyrir alla skjólstæðinga okkar,“ segja þau í yfirlýsingu við NRK.
Prinsessusonurinn, sem er 29 ára gamall, neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum, þær sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrrverandi kærustu hans. Verjendur hans fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóm en átján mánaða fangelsi.
Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskyldunni að undanförnu. Upplýst var um náið samband Mette-Marit, eiginkonu Hákons krónprins, og móður Høiby við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfinginn og kynferðisbrotamanninn, í skjölum sem kennd eru við Epstein í vetur.
Þá hefur Mette-Marit þjáðst af alvarlegum lungnasjúkdóma og er nú sögð á biðlista eftir lungnaígræðslu.
Marius Borg Høiby, sonur Mette-Marit krónprinsessu Noregs, hefur hvorki fengið að heimsækja móður sína né vera viðstaddur mikilvæga læknisfundi er varða heilsufar hennar. Þetta gagnrýna verjendur hans en hann situr nú í gæsluvarðhaldi á meðan beðið er þess að dómur verði kveðinn upp í máli hans. Móðir hans veiktist alvarlega í vikunni en hún þjáist af lungnatrefjun.
Heilsu krónprinsessu Noregs hefur hrakað verulega undanfarna mánuði vegna lungnasjúkdóms og í gær var greint frá því að hún væri á biðlista fyrir ígrætt lunga. Lungnalæknir segir þó ekki hlaupið að því að fá grætt í sig lunga.
Hákon, krónprins Noregs, snýr fyrr heim úr opinberri ferð sinni til Japans vegna veikinda Mette-Marit krónprinsessu. Dóttir hjónanna gerir einnig hlé á námi sínu í Ástralíu til að verja tíma með móður sinni.