Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla en verði bannið samþykkt á þingi muni það taka gildi vorið 2027. Hann segir, í ræðu sinni í Downingstræti, að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm, auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum og séu „hannaðir til að vera ávanabindandi“.
Þá er haft eftir honum í lifandi vakt breska ríkisútvarpsins að „bann myndi gefa börnum meiri tíma, öryggi og meira frelsi til að þroskast“ en hann bætir við að þetta sé allt sem nokkur foreldri vilji. Þau vilji vita að Bretland verði betra fyrir börnin þeirra.
Þá bætir hann við að ríkisstjórnin sé „ekki reiðubúin að gefa eftir“ varðandi öryggi og hamingju barna og að það eigi einnig við um reglusetningu og framfylgd þessa banns. Hann segir að ríkisstjórnin hafi hlustað á og lært af löndum eins og Ástralíu, þar sem svipað bann hefur þegar verið tekið upp.
Breska ríkisstjórnin hefur birt frekari upplýsingar um bannið á vefsíðu sinni.
Þar segir meðal annars að bannið myndi ná yfir veitur þar sem notendur eigi í samskiptum sín á milli, en að tilgangur þeirra sé að gera félagsleg samskipti möguleg og þær leyfi notendum að birta efni. Því muni bannið ná yfir meðal annars Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X.
Skilaboðaþjónustur eins og WhatsApp og Signal yrðu einnig innifaldar í banninu á samfélagsmiðlum.
Ríkisstjórnin segist ætla að ganga „lengra en almennt bann við samfélagsmiðlum“ í yfirlýsingunni með því að loka fyrir „skaðlega virkni eins og beinar útsendingar og samskipti ókunnugra við börn yngri en 16 ára“.
Takmarkanir munu ásamt banninu ganga lengra en í nokkru öðru landi og munu eiga við um fleiri tegundir netþjónustu, þar á meðal leikjasíður, segir í yfirlýsingunni. Þá segir einnig að í júlí muni frekari upplýsingar um mögulegt útgöngubann að næturlagi og frekari bönnu vera gefnar út.