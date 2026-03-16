Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir Úkraínumenn þurfa peninga og tækni frá Mið-Austurlöndum í skiptum fyrir tæknilega aðstoð og þekkingu hvað varðar varnir gegn írönskum sjálfsprengidrónum. Þrjú teymi úkraínskra sérfræðinga hafa verið send til Mið-Austurlanda til að aðstoða hermenn og ráðleggja þeim varðandi hvernig best sé að verjast drónunum, sem Úkraínumenn hafa verið að verjast um árabil.
Herir Mið-Austurlanda hafa ítrekað notað mjög dýr flugskeyti úr háþróuðum loftvarnarkerfum sem hönnuð eru til að skjóta niður skotflaugar og herþotur til að granda tiltölulega ódýrum írönskum sjálfsprengidrónum.
Íranar hafa flogið þessum drónum að ýmsum skotmörkum víðsvegar um Mið-Austurlönd á undanförnum tveimur vikum. Írönsku drónarnir kallast Shahed-drónar en nokkur ár eru síðan klerkastjórnin í Íran gaf Rússum þessa tækni og hjálpaði Rússum að reisa drónaverksmiðju í Rússlandi.
Síðan þá hefur tugum og hundruðum þessara dróna verið flogið til Úkraínu nánast daglega.
Úkraínumenn hafa á undanförnum árum þróað lagaskipt varnarkerfi gegn þessum drónum. Notast er við margskonar skynjara til að kortleggja ferðir drónanna yfir Úkraínu og til að skjóta þá niður eða granda með rafrænum truflunum.
Meðal annars notast Úkraínumenn við þyrlur, ódýr eldri flugskeyti sem búið er að breyta svo hægt sé að stýra þeim með leisergeislum, teymi hermanna á pallbílum með loftvarnarbyssur, önnur sérstök loftvarnarkerfi og jafnvel gamlar tveggja sæta flugvélar þar sem farþeginn er vopnaður haglabyssu og/eða riffli til að skjóta drónana niður.
Ein besta leiðin sem Úkraínumenn hafa þróað til að granda sjálfsprengidrónum eru hraðskreiðir fyrstu persónu drónar, sem stýrt er með sýndarveruleikagleraugum, en þeir eru tiltölulega ódýrir og auðveldir í framleiðslu.
Selenskí hefur áður sagt að Bandaríkin, ríki í Evrópu og í Afríku hafi leitað til Úkraínumanna eftir aðstoð. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur þó sagt að Bandaríkjamenn þurfi enga aðstoð.
Countries in the Middle East and U.S. bases in the region need to be better protected. That is why they require drone interceptors. It's our new technological know-how. The war in the Middle East is not a land war, it’s aerial warfare. Hence, they need a lot of air defense… pic.twitter.com/yhvtbPHR4W— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2026
Countries in the Middle East and U.S. bases in the region need to be better protected. That is why they require drone interceptors. It's our new technological know-how. The war in the Middle East is not a land war, it’s aerial warfare. Hence, they need a lot of air defense… pic.twitter.com/yhvtbPHR4W
Reuters hefur eftir Selenskí að Úkraínumenn séu tilbúnir til að gera langvarandi samninga við ríki Mið-Austurlanda um framleiðslu þessara litlu dróna og aðstoð við beitingu þeirra. Úkraínumenn eigi í eigin stríði og muni þurfa eitthvað í staðinn.
Nefndi hann sérstaklega bæði tækni og fjármagn og segir það gífurlega mikilvægt fyrir Úkraínu.
Þá sagðist forsetinn hafa áhyggjur af því að langvarandi átök í Mið-Austurlöndum gætu haft afdrifarík áhrif á birgðir á flugskeytum fyrir loftvarnarkerfi eins og Patriot. Slík kerfi eru einu varnirnar sem Úkraínumenn hafa gegn rússneskum skotflaugum.
Ríki Evrópu hafa að undanförnu verið að kaupa flugskeyti fyrir þessi kerfi af Bandaríkjamönnum og senda til Úkraínu, meðal annars gegnum PURL-verkefnið svokallaða á vegum NATO.