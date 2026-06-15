Níu eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa í Úkraínu í nótt. Fjórir létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Kharkiv fórust fimm slökkviliðsmenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás.
Í Kænugarði skemmdist ævaforn dómkirkja frá elleftu öld sem er eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneskar sprengjur hæfðu hana. Forsætisráðherra Úkraínu Yulia Svyrydenko segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínsku þjóðinni og menningu hennar. Úkraínumenn gerður einnig árásir á rússneskt landsvæði í nótt og er hermt að þrír hafi látist í borginni Tula suður af Moskvu.
Árásir næturinnar á Kænugarð hafa haft mikil áhrif á orkuinnviði og í morgun voru um 140 þúsund borgarbúar án rafmagns.
Árásir Rússa nú eru gerðar í aðdraganda leiðtogafundar G7 ríkjanna sem hefst í Frakklandi í vikunni þar sem málefni Úkraínu verða á dagskrá.