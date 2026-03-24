Einhverjar þreifingar virðast hafa átt sér stað á bakvið tjöldin milli stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran um mögulegar leiðir til að binda enda á átökin sem nú standa yfir, ef marka má erlenda miðla. Eiginlegar viðræður virðast þó ekki hafnar.
Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því í gær að viðræður hefðu átt sér stað milli fulltrúa Bandaríkjanna og Íran um leiðir til að enda átökin. Sagði hann að í kjölfar „uppbyggilegra“ samtala hefði hann ákveðið að gefa Írönum lengri frest til að koma til móts við kröfur hans um opnun Hormuz-sunds. Hann hafði áður sagst myndu ráðast á orkuinnviði landsins ef sundið yrði ekki opnað innan 48 klukkustunda.
Þess ber að geta að sundið er ekki beinlínis lokað, heldur veigra menn sér ekki þar í gegn vegna hótana og árása Írana á flutningskip á sundinu.
Háttsettir íranskir embættismenn voru fljótir að bera fregnirnar til baka, meðal annars Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti þingsins, sem sagði engar viðræður hafa átt sér stað. Um væri að ræða „falsfréttir“ af hálfu Bandaríkjaforseta, sem væri ætlað að hafa áhrif á olíuverð og fjármálamarkaði.
Esmaeil Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði hins vegar að milliliðir hefðu komið skilaboðum frá Bandaríkjamönnum á framfæri, þar sem óskað var eftir viðræðum til að binda enda á átökin.
Sjálfur sagði Bandaríkjaforseti Steve Witkoff og Jared Kushner fara fyrir viðræðunum en New York Times hefur eftir ónefndum heimildarmönnum að Witkoff hafi sannarlega átt samtöl við utanríkisráðherrann Abbas Araghchi á síðustu dögum. Þau samtöl hefðu hins vegar varðað það að draga úr spennu; ekki hefði verið um eiginlegar samningaviðræður að ræða.
Karoline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, sagði í gær að viðræðurnar væru á viðkvæmu stigi og að stjórnvöld vestanhafs hygðust ekki „semja í gegnum fjölmiðla“, eins og hún orðaði það. Þá ættu menn ekki að leggja mikið upp úr fregnum af mögulegum fundum nema þeir hefðu verið staðfestir af Hvíta húsinu.
Áður höfðu borist fregnir af mögulegum fundum í vikunni.
Samkvæmt CBS hafa Íranir staðfest að þeim hafi borist „punktar“ frá samningamönnum í Bandaríkjunum. Þá hafa stjórnvöld í Pakistan boðist til að halda samningafundi milli aðila.
Samkvæmt erlendum miðlum hafa Ísraelar ekki átt aðkomu að þreifingum milli Bandaríkjanna og Írana.