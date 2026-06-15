Vélavandi varð til þess að rúta á vegum Hópbíla merkt Bláa lóninu keyrði á um tuttugu kílómetra hraða á klukkustund frá umferðarmiðstöðinni BSÍ í Reykjavík í Hafnarfjörð upp úr klukkan þrjú síðdegis.
Vaktstjóri segir að ökutækið hafi ekki komist hraðar og því þurft að flytja það í höfuðstöðvar fyrirtækisins í Hafnarfirði. Rútan er merkt Destination Blue Lagoon en Hópbílar eru með reglulegar áætlunarferðir úr borginni í Bláa lónið.
„Það sem gerist stundum er að ef sótsían fyllist og er ekki blásið út þá á hann til að missa afl. Við þurftum að keyra hana til Hafnarfjarðar á tuttugu þannig að það var nú bara það,“ segir Hjörtur Þór Unnarsson, vaktstjóri hjá Hópbílum, í samtali við Vísi. Þar hafi rútan verið tekin úr umferð og fari á verkstæði.
Hjörtur segir að aðrir verði að svara því hvort þetta aksturslag hafi valdið miklum truflunum á umferð.
„Það er náttúrulega mikil umferð á þessum tíma þannig að það má kannski segja að hraðinn á umferðinni er ekki mikið meiri en tuttugu á þessari leið. Þannig að ég vil nú meina að það hafi verið lítil truflun á umferð. En kannski á ég eftir að fá símtöl.“